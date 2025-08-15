Lik otkinuo uho mrtvom bratu i stavio ga u zamrzivač, razlog je nevjerojatan

Muškarac koji je odrezao uho svog preminulog brata izgubio je sudsku bitku da mu policija vrati uzorke, u bizarnom sporu oko nasljedstva.

Muškarac iz Sydneyja, Jian Zhong Li, kliještima je otkinuo dio uha svog brata Jian Ming Lija, neposredno prije njegove kremacije u ožujku 2022. godine.

Tvrdio je da je to učinio kako bi dokazao da njegov brat nema biološko dijete.

Bratovo uho stavio u staklenke

Jian Ming preminuo je od komplikacija izazvanih Covidom-19 i nije ostavio oporuku. Njegov jedini sin, Cheng Zhang Li, prema zakonima savezne države Novi Južni Wales koji se primjenjuju kada osoba umre bez oporuke ili supružnika, trebao je naslijediti cjelokupnu imovinu.

Međutim, da preminuli nije imao biološku djecu, imovinu bi naslijedila njegova majka Quin. Sporna ostavština uključivala je nekretninu vrijednu milijun dolara u Petershamu, prenosi Dnevnik.hr.

Sudac Vrhovnog suda u odluci je naveo da je Li odsjekao bratovo uho, a da za to nitko - čak ni pogrebnik nije znao. Lijes je bio zatvoren, održana je pogrebna ceremonija, a tijelo je kremirano sljedećeg dana.

Li je, nakon što je uzorke bratova uha pohranio u dvije staklenke u svom zamrzivaču, optužen za neovlašteno postupanje s posmrtnim ostacima. Priznao je krivnju, osuđen je krajem 2023. i kažnjen s 1500 australskih dolara.

Ipak je sin naslijedio imovinu

U svibnju su brat i majka preminulog podnijeli Vrhovnom sudu zahtjev da policija preda uzorke Liju radi DNK analize.

No, sudac je odbio zahtjev i istaknuo da je sud već utvrdio pitanje Chengova očinstva i da je DNK testiranje dokazalo da je on sin preminulog nakon što je u kolovozu 2023. obavljeno DNK testiranje.

Rezultati su pokazali "99,9-postotnu vjerojatnost da je Cheng u srodstvu s podnositeljima zahtjeva", rekao je sudac. U listopadu 2023. sud je proglasio Chenga sinom preminulog muškarca i donio odluku kojom mu se omogućuje upravljanje očevom ostavštinom.