"Lijepo zatreslo za dobro jutro". Jutros se opet zatreslo hrvatsko tlo

Rano jutros, u 7:05 po lokalnom vremenu, područje južno od Siska pogodio je slab potres magnitude 2.8 prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Epicentar je zabilježen 16 kilometara južno-jugoistočno od Siska, na dubini od 9 kilometara. Potres se dogodio 64 kilometra jugoistočno od Zagreba.

Iako se radi o slabom potresu, zbog plitke dubine tlo se nakratko osjetnije zatreslo u blizini epicentra, posebice u Sisačko-moslavačkoj županiji. Građani kažu da ih je jutarnji potres iznenadio.

“Lijepo zatreslo za dobro jutro."

"Kratko, ali jako”, samo su neki od komentara na potrres.

Podsjetimo, Hrvatska se nalazi u seizmički aktivnoj zoni, osobito područje Banovine koje i dalje bilježi povremene slabije potrese nakon snažnog potresa iz prosinca 2020. godine.