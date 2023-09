Lijepa priča iz Doline Neretve: Pošteni nalaznik vratio torbicu s novcem, karticama i važnim dokumentima

Dva poslovna čovjeka iz Zagreba (A. B. i D. T., podaci poznati redakciji portala Like Metković) dugo će po dobru pamtiti ono što im se dogodilo u srijedu, 6. rujna oko 18 sati ispred Hotela Merlot kod Opuzena. Počelo je kao neugodno iznenađenje, a završilo kao lijepa priča.

Evo što je jedan od njih ispričao:

"Toga dana smo kolega i ja bili na poslovnom sastanku u Dolini Neretve u Hotelu Merlot kod Opuzena s klijentima. Nakon sastanka smo se uputili prema Zagrebu. Sve se dogodilo brzo, ni sam ne znam kako sam to izveo: pričao sam na mobitel i na krov auta sam stavio torbicu i krenuo. Stali smo na obližnju INA-inu benzinsku postaju naliti gorivo. Tada sam shvatio da nema torbice, oblio me hladan znoj. U njoj je bilo novca nešto više od prosječne plaće, kartice od firme i službene kartice, novčanik i svi dokumenti od firme. Brzo smo se okrenuli i vratili do Hotela da vidimo je li netko našao torbicu. U tom trenutku nam prilazi dečko (H.P.) s osmjehom i kaže: "Gospodo, ostalo vam je malo love!" Pogledali smo se i, onako u čudu gledajući momka, rekli: Je li ovo istina? Pitali smo ga kako mu se možemo odužiti, on je na to samo rekao: "Purgeri, tri boda u Derbiju i dosta (misleći na utakmicu Hajduk-Dinamo)!

Momak nije htio ništa uzeti za naknadu, iako ga je kolega nagovarao. Na sve to nam je samo rekao: "Kad budem u Zagrebu, dužni ste večeru."

Onako u nevjerici, odmah smo zvali šefa i sve mu ispričali. U dogovoru smo odlučili da ćemo momku u ime naše firme poslati zahvalnicu i poklon kao mali znak pažnje.

Dolina Neretve će nam sigurno ostati u dobrom sjećanju. - kazao je za Like Metković, ne krijući oduševljenje, jedan od njih.

Uistinu lijepa priča koju je vrijedilo objaviti i u kojoj se otkriva dobrota i plemenitost ljudi iz Doline Neretve.