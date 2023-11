Liječnik otkrio stanje otrovanog mladića. Evo što učiniti ako posumnjate na trovanje

Danas nešto iza 15 sati u zagrebačku je policiju stigla dojava iz KBC-a Zagreb da je stigao jedan mladić za kojeg se sumnja da se otrovao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i to na odsjeku fizike. Na fakultetu je postavljeno nekoliko aparata s pićima, mladić (1994.) konzumirao je piće za koje je kazao da je Coca-Cola iz tog aparata. Potražio je liječničku pomoć u KBC-u Zagreb, doznaje RTL. Evo što je rekao specijalist gastroenterologije u zagrebačkom KBC-u Tihomir Bradić.

Liječnik: Mladić je zadobio blage opekline nepca, pušten je kući

"Mladić je u dobrom stanju, zadobio je blage opekline nepca i početnog dijela jednjaka bez razvoja dubljih ozljeda. Vjerojatno je ta koncentracija kiseline u piću bila nešto manja tako da su i ozljede gotovo minimalne. Otpušten je na kućno liječenje", kazao je Bradić za RTL. Dodao je da se simptomi kod konzumacije kiseline i lužina promptno pokazuju.

"Čovjek odmah osjeti pečenje i bol, a kasnije ako i proguta dolazi do bolova iza prsne kosti i u području žličice trbuha. Simptomi su uvijek promptni, nastaju odmah", rekao je Bradić pa dodao da će mladić proći bez težih posljedica.

"Nikako ne treba pokušati razrijediti tekućinu vodom, mlijekom..."

"Ingestija kiseline i posebice lužina je po život opasna situacija koja može izazvati trajne ozljede organizma. Kod ovog pacijenta s blagim ozljedama sluznice ne vjerujem da će imati dugoročne posljedice", poručio je specijalist i savjetovao izbjegavanje konzumacije gaziranih pića.

"Ako se razviju simptomi prilikom ingestije takve tekućine, pokušati je prekinuti, odmah ispljunuti i potražiti liječničku pomoć. Osim pečenja, može se primijetiti promijenjen okus namirnice. Nikako ne treba pokušati razrijediti već progutanu tekućinu vodom, mlijekom ili sodom bikarbonom jer to može dovesti do egzotermne reakcije, stvaranja topline, samim time i do pogoršanja ozljede", zaključio je Bradić.