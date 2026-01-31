Liječnik kaže da godinama pogrešno jedemo krumpir i jabuke

Epidemiolog, liječnik i znanstveni pisac Tim Spector podijelio je jednostavan savjet za bolje zdravlje koji ne zahtijeva nikakav dodatni trud ni trošak. Gostujući u televizijskoj emisiji What Not to Eat, istaknuo je da bismo se pri pripremi voća i povrća trebali zapitati jedno osnovno pitanje – treba li ih uopće guliti.

Prema njegovu mišljenju, odgovor je u većini slučajeva jasan: ne treba. Kao glavni razlog Spector navodi polifenole, zaštitne kemijske tvari koje biljke same proizvode, a koje se u najvećoj koncentraciji nalaze upravo u kori. Te tvari, kako objašnjava, potiču rast korisnih bakterija u crijevima, jačaju imunosni sustav i imaju niz povoljnih učinaka na cjelokupno zdravlje organizma.

Drugi važan argument u korist neguljenja jest sadržaj vlakana. Kako navodi zdravstvena organizacija Bupa, vlakna imaju ključnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi, očuvanju zdravlja probavnog sustava, snižavanju kolesterola i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti. Spector kao primjer navodi namirnice poput jabuka, kivija i krumpira, naglašavajući da se u njihovoj kori nalazi višestruko više vlakana i korisnih spojeva nego u samom plodu, prenosi N1..

U situacijama kada je guljenje neophodno, Spector savjetuje da se kore ne bacaju. Umjesto toga, mogu se iskoristiti tako da se zapeku u pećnici s malo maslinova ulja i soli, čime se dobiva jednostavan i ukusan međuobrok. Njegove tvrdnje potvrđuju i znanstvena istraživanja koja pokazuju da se u kori mnogih vrsta voća i povrća nalaze vrijedni bioaktivni spojevi i prehrambena vlakna, važni za ukupnu nutritivnu vrijednost hrane.