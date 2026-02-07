Liječnički pregled za vojsku prošlo 90 posto mladića, evo kada prvi ročnici ulaze u vojarne

Prvi ročnici koji će služiti obnovljeni vojni rok, odnosno proći kroz dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi ući će u ponedjeljak 9. ožujka. Plan je da u Kninu i Slunju bude po 200 ročnika, a u Požegi 400. Međutim, do kraja točnu brojku još uvijek nije moguće reći.

Priziv savjesti

Naime, ovog tjedna mladići koji su tijekom siječnja prošli zdravstveni pregled u sljedećim će danima na adresu prebivališta dobiti poziv da dođu u nadležni područni ured za obranu kako bi preuzeli formalni poziv da se 9. ožujka pojave na služenju TVO-a u jednoj od tri vojarne, piše Novi list.

Tada će pojedinci imati priliku pozvati se na priziv savjesti zbog kojeg ne žele služiti vojni rok ili zatražiti odgodu njegovog služenja. Tako da u ovom trenutku još uvijek nije moguće do kraja precizno reći koji je točno broj onih koji će se odazvati za obavljanje TVO-a.

U Ministarstvu obrane (MORH) su optimistični oko brojki, štoviše čak i ne isključuju mogućnost da na kraju ispadne da za služenje vojnog roka od 9. ožujka bude voljno i više od predviđenih 800 ročnika.

Ako se to dogodi, višak će biti upućen u neki od sljedećih termina, kojih će ove godine biti ukupno četiri. Plan je MORH-a da bude pet rokova godišnje za TVO, pet puta po 800 ročnika, a ove će ih godine biti samo četiri jer prvi počinje tek u ožujku.

U prosincu je poziv za obvezni liječnički pregled dobilo 1.200 mladića, a odaziv je bio oko 95 posto. U nekim gradovima u Slavoniji bio je čak 100 posto. Liječnički je pregled obavilo i 300 mladića koji su se javili za dragovoljno služenje.

Ministar obrane Ivan Anušić prošlog je tjedna izjavio da oko deset posto mladića nije prošlo liječnički pregled. To znači da će broj onih koji će ovog tjedna dobiti poziv da se pojave u područnom uredu za obranu kako bi preuzeli poziv za služenje vojnog roka biti puno veći od 800 koliko ih je potrebno za prvi naraštaj onih koji će služiti vojni rok.

Koliko će se njih pozvati na priziv savjesti ili zatražiti odgodu u ovom se trenutku naravno ne zna točno. Međutim, u MORH-u su optimistični zbog rezultata anonimne ankete koja je rađena prošle godine kada su se budući ročnici u područnim uredima za obranu upisivali u vojnu evidenciju.

Upisalo ih se tada oko 18.000 od kojih je 13.000 pristalo ispuniti anonimnu anketu. Od njih je pak 65 posto potvrdno odgovorilo na pitanje da li žele služiti vojni rok.

Pravo na odgodu TVO-a imaju studenti, najdulje do 30. lipnja godine u kojoj novak navršava 29 godina. Tu su i sportaši, kojima se obavljanje TVO-a može odgoditi do jedne godine radi sudjelovanja na svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima.

Najbolja instruktorica

Odgoda se odobrava i ako novak u kućanstvu nema drugoga člana koji privređuje – najdulje godinu dana, ako se zaposlio kao vježbenik; ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme na temeljno vojno osposobljavanje upućuju dva člana ili više njih; ako ima utvrđen datum za sklapanje braka, a najdulje tri mjeseca; ako očekuje rođenje djeteta do odlaska na vojno osposobljavanje; ako je prije odlaska na temeljno vojno osposobljavanje nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili užoj obitelji, te ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost.

Tijekom veljače još 2.400 mladića dobit će poziv da obave liječničke preglede.

Među vještine kojima će novaci biti obučavani svakako spadaju i borilački sportovi. Pa su tako iz MORH-a nedavno objavili da su Instruktori za temeljno vojno osposobljavanje bili sudionici tečaja za samoobranu Krav Maga.

Posebno zanimljivo je ovdje to što je najboljim polaznikom tečaja po prvi put proglašena pripadnica Oružanih snaga, desetnica Ana Ostoja iz Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu »Fran Krsto Frankopan«.

Stečeno znanje i vještine Krav Mage prenosit će, zajedno s ostalim instruktorima, ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju. Desetnica Ana Ostoja iskusna je instruktorica u Bojni za temeljnu vojnu obuku koja već nekoliko godina radi na osposobljavanju ročnika.

Borilačke vještine za izgradnju karaktera

– Nakon ovog tečaja iz područja samoobrane veselim se radu s budućim ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju čiji početak očekujemo uskoro, rekla je desetnica Ana Ostoja.

– Ovaj segment vojnog osposobljavanja vrlo je važan u izgradnji karaktera i samopouzdanja naših ročnika, zaključuje Ostoja.

Potporu provedbi tečaja i ovog puta dala je organizacija Krav Maga Hrvatska izdavanjem međunarodnih certifikata polaznicima koji su uspješnim završetkom tečaja stekli status provoditelja obuke samoobrane. Tečaj je uspješno završilo četrnaest instruktora.