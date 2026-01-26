Liječnici upozorili na opasan trend kod djece: "Posljedice ostaju doživotno"

Dvoje djece u Zagrebu trajno je oštetilo vid igrajući se laserom - uređajem koji se prodaje kao bezopasna zabava, a u sekundi može uništiti oko. Liječnici i stručnjaci upozoravaju: posljedice su doživotne.

"Nastaje jedna toplinska ozljeda koja rezultira trajnim ožiljkom kojeg mi nažalost ne možemo regenerirati i praktički takva jedna ozljeda ostaje trajno, dakle doživotna. Ne znaju djeca, ali nažalost ne znaju ni roditelji. Nama su evo sad zaista učestale takve ozljede. U roku par dana smo imali dvoje djece, međutim i ranije su nam se javljali", ispričala je oftamologinja Mirjana Bjeloš.

Laser snage 100 milivata koristi se u medicini za namjerno stvaranje ožiljaka – upravo takvom snagom djeca su se igrala. Upozorenja i dobna ograničenja na proizvodima često se zanemaruju ili uopće ne provjeravaju. A nisu samo djeca izložena riziku.

"Za vrijeme nogometnih utakmica, nekakva društvena izbivanja, pa čak i prilikom šetnje, na primjer na moru tijekom šetnje rivom, često puta možete vidjeti da šaraju te laserske zrake", upozorio je Damir Bosnar iz Klinike za očne bolesti, KB Sv. Duh za Novu TV.