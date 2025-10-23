Liječnici s američkog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford posjetili KBC Split

Liječnici američke Ratne mornarice, dr. Gordon Salgado i dr. Stephen Duncan, s nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78), posjetili su KBC Split tijekom boravka broda u splitskom akvatoriju.

U ime ravnateljstva KBC-a Split goste je primio dr. Jure Krstulović iz Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, koji ih je upoznao s organizacijom rada i mogućnostima pružanja zdravstvene zaštite u KBC-u Split. Američki liječnici obišli su splitsku bolnicu, upoznali su se sa splitskim kolegama, razmijenili iskustva i usuglasili proceduru u slučaju da za vrijeme boravka u Splitu bilo kojem članu njihove posade bude potrebna specijalistička pomoć ili hospitalizacija. Gosti su izrazili zadovoljstvo profesionalizmom i opremljenošću splitske bolnice i prenijeli su zahvale prijašnjih vojnih trupa koje su koristile usluge KBC-a Split.

Posjet je održan u sklopu bilateralne suradnje s Oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država, povodom uplovljavanja nosača zrakoplova 6. flote američke Ratne mornarice u splitski akvatorij. Na brodu je oko 5000 članova posade.