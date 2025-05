Liječnici otkrivaju koliko dugo smijemo sjediti na WC-u prije nego što postane opasno

Liječnici upozoravaju da postoji granica koliko dugo možemo sjediti na zahodskoj školjki prije nego što to postane štetno za naše zdravlje.

Možda mislite da su vaše navike u kupaonici sasvim normalne i zdrave. Možda redovito odlazite na WC i tada volite uživati u nekoliko minuta mira, skrolajući po mobitelu ili čitajući dobru knjigu. Međutim, čini se da to može ugroziti zdravlje na razne načine, prenosi Index.

Primjerice, pretjerano brisanje nakon velike nužde može uzrokovati hemoroide. Osim toga, način na koji sjedimo na WC-u može dovesti do nepotrebnog savijanja rektuma. Naime, idealan položaj je zapravo čučanj. Sada liječnici upozoravaju i na opasnosti koje dolaze s dugim boravkom na WC-u, posebno kada čitamo vijesti, pregledavamo društvene mreže i/ili igramo igrice.

Prema riječima dr. Laija Xuea, kolorektalnog kirurga sa Sveučilišta Texas Southwestern u Dallasu, dugotrajno sjedenje povećava rizik od hemoroida i slabi mišiće zdjeličnog dna.

"Kada mi pacijenti dolaze s tegobama, jedan od prvih čimbenika koje provjeravamo je koliko vremena provode na WC-u", rekao je za CNN.

Velika nužda treba se obaviti u roku od pet do deset minuta

Dr. Farah Monzur, profesorica interne medicine i voditeljica Centra za upalne bolesti crijeva u bolnici Stony Brook u New Yorku, otkrila je da bi velika nužda trebala trajati između pet i deset minuta. Prema riječima dr. Xuea, sve dulje od toga povećava rizik, jer tada gravitacija djeluje nepovoljno. Krv teže cirkulira jer se, kako kaže, "stvara se efekt jednosmjernog prolaza - krv može ući, ali teško izlazi".

Kao posljedica, vene i krvne žile oko anusa i rektuma mogu nateći i povećava se rizik od hemoroida. Napinjanje tijekom velike nužde dodatno pogoršava stvar, jer povećava pritisak i dodatno potiče nastanak hemoroida.

Dr. Monzur ističe kako korištenje mobitela tijekom sjedenja može biti loše jer nas odvlači i produžuje vrijeme provedeno na WC-u, često nesvjesno.

Osim hemoroida, postoji i rizik od rektalnog prolapsa, kada dio debelog crijeva ispadne kroz anus.

Dr. Xue dodaje da predugo sjedenje negativno utječe i na mišiće zdjeličnog dna, opet zbog djelovanja gravitacije.

Ako se ništa ne dogodi deset minuta, prošećite

"Danas sve više ljudi provodi previše vremena na WC-u, što je vrlo loše za analno-rektalne organe i zdjelično dno", rekao je.

"Ne biste trebali odlaziti na WC s mišlju da ćete ondje provesti puno vremena", dodaje dr. Monzur. "Zato nemojte nositi mobitel ni časopis. Nastojte da vrijeme provedeno na WC-u bude što kraće i svrhovitije."

Ako se ništa ne dogodi unutar deset minuta, bolje je ustati i malo prošetati. To može potaknuti rad crijeva. Ako to ne pomogne, čaša vode ili obrok bogat vlaknima (kao što su zob i grah) može pomoći. No ako se problemi redovito ponavljaju, liječnici upozoravaju da bi to mogao biti znak ozbiljnijih probavnih poremećaja, poput sindroma iritabilnog crijeva ili Crohnove bolesti.