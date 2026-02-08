Liječnica objasnila što se događa s tijelom kada ne pijete dovoljno vode

Liječnica je objasnila koje sve negativne posljedice nedovoljan unos vode može imati na organizam, a njezini savjeti mogli bi vas natjerati da jutarnju kavu barem ponekad zamijenite čašom vode. Iako optimalna dnevna količina vode nije ista za sve, postoje opće smjernice. Djeca od četiri do osam godina trebala bi piti oko 1.2 litre dnevno, dok se osobama starijima od 60 godina preporučuje između 1.6 i 2 litre.

No što se događa ako te količine ne unosite redovito? Liječnica Nadira Awal otkrila je za Metro Online kako tijelo reagira kada mu kronično nedostaje tekućine, prenosi Index.

Mozak

Prema dr. Awal, kada ne pijete dovoljno vode, smanjuje se volumen krvi, što može dovesti do slabije opskrbe mozga kisikom. To se najčešće očituje glavoboljom, osjećajem pritiska u glavi ili smanjenom koncentracijom.

Usta, koža i usne

"Kako tijelo dehidrira, smanjuje se proizvodnja sline, što uzrokuje osjećaj suhoće ili ljepljivosti u ustima", objasnila je liječnica. Dodaje da usne tada često postaju suhe i ispucale.

Dehidracija utječe i na izgled kože, koja postaje manje elastična i zategnuta. Jedan od jednostavnih načina za provjeru je takozvani test štipanjem. "Test turgora kože radi se tako da nježno uštipnete kožu na nadlanici i pustite je", pojasnila je. "Ako se koža ne vrati brzo u svoj normalan položaj, nego ostane naborana, to može biti znak dehidracije."

Razina energije

Umor je jedan od najčešćih znakova da ne pijete dovoljno vode. Kada tijelu nedostaje tekućine, ono se mora dodatno naprezati kako bi obavljalo osnovne funkcije, što može rezultirati iscrpljenošću i manjkom energije.

Ako se osjećate umorno, a niste neispavani, vrlo je moguće da vam jednostavno nedostaje vode. U težim slučajevima dehidracija može uzrokovati i pad krvnog tlaka, što može dovesti do vrtoglavice ili čak nesvjestice, upozorila je dr. Awal.

"Kada se pojave ovakvi simptomi, važno je reagirati odmah. U većini slučajeva blaga do umjerena dehidracija rješava se povećanim unosom tekućine", rekla je. "No kod teških oblika dehidracije ili kod osjetljivih skupina, poput male djece i starijih osoba, može biti potrebna liječnička pomoć."