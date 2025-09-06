Lidl nastavlja širenje u Hrvatskoj: Ove godine još pet novih trgovina

Poznati trgovački lanac planira nastavak širenja i otvorenje novih prodajnih mjesta u Hrvatskoj.

Riječ je o Lidlu, drugom trgovačkom lancu po prometu u Hrvatskoj (prvi je i dalje Konzum). Imaju 111 trgovina u našoj zemlji – ove su godine otvorili dvije nove u Ludbregu i Omišlju na Krku (u siječnju i veljači).

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kako navode, Lidl u 2025. godini “nastavlja ekspanziju u skladu s planovima napravljenim temeljem trenutnih stvarnih potreba tržišta i procijenjenim potrebama za buduća razdoblja te planira otvorenje pet novih trgovina“, piše Danica.

Zadnjeg dana Lidlove poslovne godine (28. veljače), tvrtka je imala ukupno oko 3800 zaposlenih, što je 250 više nego na isti dan lani. Prema podacima Financijske agencije, prosječna neto plaća iznosila je 1740 eura i bila je 270 eura veća nego prethodne godine.

Novi menadžeri

Povećana su i izdvajanja za ključni menadžment: prošle poslovne godine direktori su primili ukupno 7,7 milijuna eura, što je gotovo 12 posto više nego godinu ranije. Lidl danas ima šestero članova uprave i devetero prokurista. Troje novih upravitelja i četvero prokurista imenovano je u ožujku i travnju.

Boris Lozić je predsjednik uprave, a članovi su Ljiljana Kovačević, Mislav Galić i troje novih Marko Stanušić, Lilijana Remich i Peter Kebrič. Prokuristi su Domagoj Hrnjkaš, Nikolina Vlašić Mitrović, Damir Kordić, Marko Lukačević, Željko Jerković i četvero novih Robert Penezić, Rok Gabrovšek, Tomaž Kus i Avsec Davor.

Lidl je, inače, u protekloj poslovnoj godini (od 1. ožujka lani do 28. veljače ove) ostvario 1,3 milijardi eura ukupnih prihoda, što je osam posto više. Neto dobit iznosila je 64 milijuna eura i bila je veća za pet posto.

Zadnjeg dana veljače ove godine Lidl je raspolagao s 32,5 milijuna eura u blagajni i na računima, a to je čak 38 posto više nego 29. veljače lani.