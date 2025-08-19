Lidl hitno povlači proizvod: može oštetiti oči!

Lidl je izvijestio o hitnom povlačenju proizvoda koji je potencijalno štetan za zdravlje ljudi.

“Tvrtka Owim GmbH & Co. KG obavještava cijenjene kupce na daljnju upotrebu proizvoda “Laserski mjerač udaljenosti” marke “Parkside” s brojem proizvoda 470757_2407.

U interesu preventivne zaštite potrošača, Owim GmbH & Co. KG trenutno provodi javni opoziv proizvoda “Laserski mjerač udaljenosti” marke “Parkside” s brojem proizvoda 470757_2407 (molimo pogledati natpisnu pločicu na poleđini proizvoda).

Proizvođač ne može se u potpunosti isključiti mogućnost da je snaga lasera navedenog proizvoda previsoka te može prouzročiti oštećenje oka u slučaju nepravilnog korištenja. Stoga, Owim GmbH & Co. KG moli sve kupce da ne upotrebljavaju navedeni proizvod.

Predmetni artikl se nalazi u ponudi Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. od 18.06.2025. Proizvod je moguće vratiti u svim Lidl poslovnicama, a novac će biti vraćen i bez predočenja računa.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod “Laserski mjerač udaljenosti” marke “Parkside” s brojem artikla 470757_2407 (vidi natpisnu pločicu na poleđini proizvoda). Ostali proizvodi marke “Parkside”, kao i drugi proizvodi tvrtke Owim GmbH & Co. KG, nisu obuhvaćeni ovim javnim opozivom.

Za eventualne daljnje informacije obratite se na telefon 0800 200 220. Owim GmbH & Co. KG ispričava se svima cijenjenim kupcima zbog eventualno prouzročenih neugodnosti”, ističu u trgovačkom lancu.