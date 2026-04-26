'Lezbijke su svugdje — i opet ih ne vidite': Danas je Međunarodni dan lezbijske vidljivosti

Diljem svijeta danas se obilježava Međunarodni dan lezbijske vidljivosti, posvećen jačanju prepoznatljivosti, prihvaćanja i jednakosti lezbijske zajednice. Cilj obilježavanja je potaknuti veću vidljivost, razumijevanje i poštovanje u društvu.

Lezbijke su svugdje — i opet ih ne vidite. Njihove veze često se svode na “prijateljstva”, njihova ljubav na “fazu”, a njihovo postojanje na nešto što se prešućuje, umanjuje ili briše.

To nije slučajno. To je obrazac.

U patrijarhalnom društvu žene se i dalje vrednuju kroz odnos prema muškarcima. Kada taj odnos izostane, njihova ljubav postaje “neozbiljna”, “privremena” ili nevidljiva.

Lezbijske veze se zato lakše ignoriraju, romantiziraju ili svode na nešto što postoji samo za tuđi pogled.

Zato vidljivost nije estetika, nego političko pitanje — borba protiv brisanja.

I zato L nije slučajno prvo slovo. Tijekom AIDS krize 80-ih, kada su mnogi okretali glavu, lezbijke su bile među onima koje su ostajale — njegovale, organizirale pomoć, darivale krv i držale zajednicu na okupu kada je bila najranjivija.

Solidarnost je bila vidljiva. Lezbijke često nisu.

Zato ovaj dan postoji. Ne da budemo “uključene”, nego da prestanemo biti nevidljive.

Nevidljivost nije slučajna, netko je uvijek održava. - stoji u Facebook objavi Split Pridea.

