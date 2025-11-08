Lewandowski stiže u Milan? Talijanski velikan želi ga već u siječnju

U potrazi za jačanjem napadačke linije, Milan je bacio oko na Roberta Lewandowskog i razmatra njegov dolazak već u nadolazećem siječanjskom prijelaznom roku, pišu španjolski mediji. Lewandowskom ugovor s Barcelonom istječe sljedećeg ljeta, što otvara prostor za pregovore, piše Index.

Eventualni dolazak Poljaka slijedio bi strategiju sličnu onoj koju je klub primijenio pri dovođenju Luke Modrića. Kapetan Hrvatske, 40-godišnjak, vrlo brzo se prometnuo u ključnog igrača momčadi Massimiliana Allegrija, a pretpostavlja se da bi i Lewandowski odmah mogao uskočiti u udarnu momčad crveno-crnih sa San Sira.

Zabio više od 700 golova

Milan je u ovoj sezoni talijanskog prvenstva zabio 15 golova u 10 utakmica. Lewandowski je prošle sezone zabio 42 gola u 52 dvoboja, a u karijeri njih više od 700 igrajući za poljsku reprezentaciju (87 golova), Bayern (344), Borussiju Dortmund (103), Barcelonu (105)...

Potencijalni odlazak Lewandowskog u siječnju prisilio bi Barcelonu da uđe na tržište tijekom prijelaznog roka koji je obično rezerviran za kratkoročna, a ne za dugoročna ulaganja. S druge strane, njegov odlazak oslobodio bi značajan prostor u proračunu za plaće. Barcelona će vrlo brzo morati donijeti konačnu odluku o budućnosti 37-godišnjeg poljskog napadača.