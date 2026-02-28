Letite s njima? Ove aviokompanije dobile su najgore ocjene putnika

Ryanair je zauzeo posljednje mjesto na godišnjoj ljestvici zadovoljstva korisnika zrakoplovnih kompanija koju objavljuje britanska potrošačka organizacija Which?.

Organizacija navodi da se to događa “u trenutku kada putnici shvaćaju da dodatne naknade znače kako niskotarifni prijevoznici više nisu uvijek najjeftinija opcija”.

U istraživanju provedenom među više od 5.500 putnika, Jet2 je zauzeo prvo mjesto u kategoriji kratkih letova, dok je Singapore Airlines bio najbolji u kategoriji dugih letova, piše Euronews.

Ryanair i Wizz Air proglašeni najlošijim aviokompanijama

Ryanair je bio najlošije ocijenjena aviokompanija za kratke letove s ukupnim rezultatom od 55%. Niskotarifni prijevoznik dobio je dvije zvjezdice za proces rezervacije, ukrcaj, korisničku službu i uvjete u kabini, a samo jednu zvjezdicu za udobnost sjedala.

Jedan korisnik komentirao je da je “zrakoplov prljav, a sjedala su užasna”.

Ryanair je dobio tri zvjezdice za omjer cijene i kvalitete, manje od četiri druga prijevoznika za kratke letove – Jet2, Lufthansa, TUI i Aer Lingus.

“Predstavlja se kao niskotarifna aviokompanija, ali zarađuju na dodacima koji daleko nadmašuju uštede u odnosu na druge zrakoplovne kompanije”, rekao je jedan sudionik ankete. Više od trećine Ryanair-ovih putnika izjavilo je da je tijekom njihovog putovanja nešto pošlo po zlu.

U istraživanju Which?-a, Wizz Air također se našao pri dnu ljestvice (59%).

Aviokompanija je dobila dvije zvjezdice u većini kategorija i tri zvjezdice za omjer cijene i kvalitete, a jedan ispitanik izjavio je da je Wizz Air “dosljedno loš i preskup”.

Putnici su se također žalili na lošu korisničku službu i nedostatak komunikacije u vezi s kašnjenjima.

easyJet je ostvario ukupno 67% i tri zvjezdice za proces rezervacije. Toj se niskotarifnoj aviokompaniji točnost poboljšala u posljednje dvije godine, a otkazala je i manje letova.

Ipak, dobila je samo dvije zvjezdice za korisničku službu, udobnost sjedala i uvjete u kabini. Kao i Ryanair, easyJet je dobio tri zvjezdice za omjer cijene i kvalitete.

Turkish Airlines (66%), Loganair (65%) i Vueling Airlines (63%) također su se našli pri dnu ljestvice za kratke letove.

Niskotarifne aviokompanije gube zbog dodatnih troškova

Which? navodi da je više puta utvrdio kako početna cijena letova niskotarifnih aviokompanija znatno raste nakon dodavanja kabinske prtljage. Te cijene često nisu prikazane do završne faze dugotrajnog procesa rezervacije, što izračun ukupnog troška čini dugotrajnim i zbunjujućim.

Prošlog mjeseca britansko tijelo za nadzor oglašavanja (Advertising Standards Authority – ASA) donijelo je odluku protiv easyJeta nakon nedavne istrage koju je Which? proveo o cijenama kabinske prtljage.

Čak i nakon provjere stotina cijena, organizacija nije uspjela pronaći nijedan let na kojem bi se prtljaga mogla unijeti po cijeni približnoj oglašenih 5,99 funti (6,90 eura).

“Mnogi drugi putnici lete s njima zbog primamljivo niskih početnih cijena”, kaže Rory Boland, urednik Which? Travela. “No, apsurdno visoke naknade za prtljagu i druge dodatke znače da više nije zajamčeno da su najjeftinija opcija.

“Više smo puta utvrdili da aviokompanije koje u cijenu uključuju prtljagu i odabir sjedala na kraju mogu ispasti povoljnije. Letite s bilo kim drugim, ako možete.”

U odgovoru, glasnogovornik easyJeta izjavio je: “Omogućujemo putnicima da plate samo ono što žele i ništa više, što nam omogućuje da cijene karata održimo niskima za sve. Budući da oko 40% naših putnika bira putovati samo s osnovnom kartom, a zadovoljstvo korisnika na najvišoj je razini u posljednjih 10 godina, jasno je da putnici i dalje cijene taj izbor i našu uslugu.”

Glasnogovornik Wizz Aira naveo je: “Istraživanje Which?-a temelji se na vrlo malom uzorku. Anketirano je 259 osoba, što je samo 0,002% od 12 milijuna putnika prevezenih na našim letovima iz Ujedinjenog Kraljevstva 2025. godine.”

Tvrtka je dodala da je od listopada 2024. do prosinca 2025. zadovoljstvo korisnika poraslo za osam postotnih bodova, prenosi N1.

“Istodobno, stopa realizacije letova u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosila je 99,7% – dosljedno među najboljima u industriji – dok je točnost polazaka porasla za 14% na godišnjoj razini.”

Jet2 na vrhu ljestvice za kratke letove

Na vrhu ljestvice našao se Jet2 (76%), koji se pokazao kao veliki pobjednik u pogledu pouzdanosti.

Jet2 je otkazao znatno manje letova u posljednjem trenutku od većine konkurenata te je osvojio četiri zvjezdice za proces rezervacije, korisničku službu i omjer cijene i kvalitete. Jedan putnik pohvalio je izdašnu dozvoljenu količinu prtljage u usporedbi s drugim niskotarifnim aviokompanijama.

Više od tri četvrtine putnika izjavilo je da nije bilo problema s njihovim letom – u usporedbi s 63% kod Ryanaira.

Među ostalim uspješnim prijevoznicima bili su Lufthansa (73%), Norwegian (73%), British Airways (72%), KLM (72%), TUI (72%), Aer Lingus (71%) i Air France (69%).

British Airways ostvario je 72% i u kategoriji kratkih i u kategoriji dugih letova. BA je dobio četiri zvjezdice za korisničku službu te je zabilježio značajno poboljšanje točnosti, pri čemu je 74% letova poletjelo na vrijeme, u odnosu na 65% u istom razdoblju prošle godine, prema podacima Uprave za civilno zrakoplovstvo (CAA).

Singapore Airlines i Emirates na vrhu ljestvice za duge letove

U kategoriji dugih letova, Singapore Airlines ostvario je najvišu ocjenu zadovoljstva korisnika od 81%. Aviokompanija je dobila pet zvjezdica za uvjete u kabini i korisničku službu.

Među ostalim najbolje ocijenjenim prijevoznicima bili su Emirates (80%), Virgin Atlantic (79%), Qatar Airways (78%), Air Canada (77%), KLM (75%) i Etihad Airways (74%).