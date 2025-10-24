Leon Lučić završio u istražnom zatvoru – pred kamerama zapjevao Posljednjeg boema

Nakon što je sinoć ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, bivši policajac i glumac Leon Lučić doveden je pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor.

Prema priopćenju Državnog odvjetništva, istražni zatvor zatražen je iz dvije zakonske osnove – zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sutkinja istrage prihvatila je prijedlog tužiteljstva i Lučiću odredila pritvor po obje osnove.

Lučić se tereti za pokušaj ubojstva, nakon što je prije dva dana u zagrebačkom Središću vatrenim oružjem ranio muškarca s kojim je, prema neslužbenim informacijama, bio u sukobu. Uz njega je uhićen i 40-godišnji muškarac osumnjičen da mu je pomagao u počinjenju kaznenog djela.

Prilikom privođenja pred istražnog suca, Lučić se pred kamerama obratio okupljenim novinarima i zapjevao stihove pjesme „Posljednji boem“, što je izazvalo mješavinu zatečenosti i nevjerice među prisutnima.

Incident je dodatno produbio javni interes za slučaj bivšeg policajca koji je glumačku karijeru izgradio ulogama u serijama o kriminalu, a sada se sam nalazi u središtu jednog od najtežih kaznenih postupaka.

