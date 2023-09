LEGENDE NE UMIRU Freddie Mercury bi danas proslavio 77. rođendan

Pjesma Don't Stop Me Now legendarne engleske grupe Queen završila je na prvom mjestu liste pjesama koje najviše podižu raspoloženje. Do tog zaključka došao je dr. Jacob Jolij, neuroznanstvenik na nizozemskom sveučilištu Groningen.

On je analizirao komentare tisuće ispitanika koji su se izjašnjavali koja im pjesma budi najbolja sjećanja te uz koju se osjećaju najsretnije. Nizozemski znanstvenik je zaključio da pjesme s pozitivnim riječima, brzim tempom i notama u višem tonalitetu bude ono najbolje u nama.

"Iako ne možemo odrediti jednu pjesmu koja će kod svakoga buditi isti osjećaj, možemo identificirati specifične značajke pjesama koje mogu podići naše raspoloženje", rekao je tada Jolij.

Poznatu Don't Stop Me Now pjesmu napisala je nikad prežaljena legenda Freddie Mercury. On bi na današnji dan slavio 77. rođendan. Nažalost, Freddieju je 45. rođendan bio posljednji koji je proslavio.

Mercury je rođen 5. rujna 1946. godine u Zanzibaru pod imenom Farrokh Bulsara. S 18 godina došao je u Veliku Britaniju, a ubrzo je upoznao Rogera Taylora i Briana Maya. 1970. godine osnovan je jedan od najpoznatijih svjetskih bendova - Queen. Ostatak je povijest.

Freddiejeva karizma, energija, odnos s publikom, senzacionalni nastupi i jedinstven glas vinuli su ga u zvijezde. Nikada prežaljenu legendu mnogi i danas smatraju najboljim pjevačem svih vremena, a njegove bezvremenske stihove slušaju i stari i mladi. Freddie je dio povijesti koji će se prenositi i na nadolazeće generacije.

U čast ovom velikanu, Brian May je objavio kako će Asteroid 17473 nositi Freddiejevo ime. Tako se ovaj asteroid od sada zove Asteroid 17473 Freddiemercury.

Ovaj asteroid je otkriven 1991. godine, kada je i Mercury preminuo, a nalazi se između orbita Jupitera i Marsa. Iako nije vidljiv bez jakog teleskopa, sasvim je prikladan poklon za čovjeka koji je nekada pjevao da je "a shooting star leaping through the sky"...