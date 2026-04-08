Legendarni splitski svećenik: "Je li bolje rastaviti se ili vrijeđati? Pogotovo pred djecom?"

Svećenik i glazbenik Jozo Čirko je gostujući na Radio Splitu govorio o situacijama s kojima se susreće – od bračnih konflikata i pitanja rastave, grižnje savjesti i trauma zbog pobačaja, te položaja beskućnika i ljudi na rubu društva s kojima je radio preko 20 godina. Pater Čirko nam je izabrao i zanimljivu glazbu za ovo radijsko druženje.

Brak bez ljubavi – život u “paklu”

- Nisam pošto-poto za to da ljudi žive u paklu, kaže.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Opisuje brakove u kojima supružnici više ne razgovaraju, ne podnose se i emocionalno su potpuno udaljeni. Takvi odnosi često se održavaju zbog djece, okoline ili navike, ali cijena je visoka.

- Je li bolje rastaviti se ili vrijeđati? Pogotovo pred djecom?, pita se, naglašavajući da djeca posebno pate kada slušaju kako roditelji međusobno ponižavaju jedno drugo.

U takvim slučajevima, smatra da razlaz može biti manje zlo.

Ljubav ili pogrešni razlozi

Velik dio problema, kaže, nastaje već na početku – u motivima za ulazak u brak.

- Brak održava jedino ljubav. Ako su razlozi materijalni ili neki drugi interes, to puca vrlo brzo, upozorava.

Kao primjer navodi priču o ženi koja je u brak ušla zbog sigurnosti i novca, a kasnije cijeli život provela u kajanju zbog pogrešne odluke.

Poruka mladima je jasna: bez stvarne ljubavi i spremnosti na odnos, brak teško može opstati.

Crkva i rastava: što je moguće?

Iako se često smatra da se brak sklopljen u Crkvi ne može raskinuti, stvarnost je nešto složenija.

- Ne može se rastaviti, ali se može proglasiti nevaljanim, objasnio je don Čirko.

To znači da se kroz crkveni postupak može dokazivati da brak od samog početka nije bio valjano sklopljen. Razlozi mogu uključivati:

• laganje o želji za djecom

• skrivene ovisnosti (droga, kocka)

• psihičke bolesti

• ozbiljne prijevare ili prikrivanje ključnih činjenica

Takvi procesi traju godinama i zahtijevaju ozbiljne dokaze, ali interes za njih raste.

pater Jozo Čirko o crkvenom proglašenju braka nevaljalim

Poruka kroz pjesmu o nerođenom djetetu

Koliko su obiteljske odluke teške i dalekosežne, simbolično prikazuje pjesma „U vrtu jagoda“, u kojoj jagoda predstavlja nerođeno dijete.

Riječ je o snažnoj poruci o životima koji nisu dobili priliku – i podsjetniku da odluke odraslih ostavljaju duboke tragove.

Pjesmu izvodi dječji zbor koji je osnovao pater Jozo Čirko u suradnji s Ivom Jagnjićem iz Dalmatina i Draženom Zečićem.

pjesma "U vrtu jagoda"

Ako ste propustili posljednju emisiju Ima jedan svijet koja se emitira na Radio Splitu četvrtkom iza 18 sati i subotom u reprizi iza 16 sati, možete je poslušati sada.

Emitirano 02.04.2026. 18:00

Don Jozo Čirko je omiljeni splitski svećenik koji kroz iskustvo rada s ljudima donosi iskrenu priču o braku, rastavi, vjeri i svakodnevnim životnim borbama. Nakon 22 godine u crkvi Sv Dominika na splitskom Pazaru , danas djeluje u novoj župi u Arbaniji i Žednom na Čiovo, gdje je preuzeo službu i sudjeluje u obnovi dominikanskog samostana.