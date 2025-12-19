Legendarni fast food se zatvara nakon 38 godina

Legendarni makarski fast food Hambi nakon 38 godina rada zatvara svoja vrata, objavili su vlasnici.

– Ovim putem želimo se iskreno zahvaliti na dugogodišnjoj podršci koju ste nam pružali tijekom svih sezona. Zahvaljujući vama imali smo priliku kontinuirano raditi i biti dio svakodnevice mnogih generacija. Hvala vam što ste bili naši gosti gotovo četiri desetljeća – poručili su iz Fast fooda Hambi.

Zatvaranjem objekta, kako navode, ujedno se prodaje kompletan ugostiteljski inventar i oprema, koji su korišteni u redovnom poslovanju i uredno održavani – objavili su vlasnici, prenosi Makarska Danas.