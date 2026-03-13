Legendarna poljska sportašica pohvalila se fotografijom s Poljuda: 'Napokon sam gledala Hajduk uživo'

Jedna od najuspješnijih atletičarki svih vremena, poljska bacačica kladiva Anita Włodarczyk, u nedjelju je boravila u Splitu gdje je s tribina Poljuda pratila najveći hrvatski nogometni derbi između Hajduka i Dinama.

Slavna Poljakinja utakmicu je gledala sa zapadne tribine, a nakon susreta dojmove je podijelila na društvenim mrežama. Istaknula je kako joj je bilo posebno zanimljivo napokon uživo osjetiti atmosferu na stadionu poznatom po strastvenim navijačima.

„Savršen dan – nogomet, navijači i ta atmosfera. Napokon sam dočekala pogledati utakmicu Hajduka uživo“, napisala je Włodarczyk. Dodala je i kako je riječ o derbiju s Dinamom u kojem je Hajduk izgubio 3:1, ali je, kako kaže, atmosfera na stadionu bila „elektrizirajuća“.

Svjetska rekorderka priznala je da će posjet Poljudu dugo pamtiti, a otkrila je i da joj ovo nije prvi dolazak na taj stadion. Naime, 2010. godine u Splitu je održan Kontinentalni kup u atletici, no zbog ozljede tada nije mogla nastupiti.

Objavu je zaključila poznatim navijačkim sloganom: „Hajduk živi vječno“.

