Legenda se vraća u reprezentaciju? Dalić razmišlja o osvježenju kadra

Izbornik Zlatko Dalić razmišlja o osvježenju stručnog stožera hrvatske reprezentacije pred Svjetsko prvenstvo, a u fokusu su bivši reprezentativci. Kao glavni kandidat za ulogu pomoćnika ističe se Domagoj Vida, iskusni stoper AEK-a koji je već najavio da mu je aktualna sezona posljednja u igračkoj karijeri.

Prema informacijama Sportskih novosti, u HNS-u se ozbiljno razmatra mogućnost da se Domagoj Vida odmah po završetku karijere uključi u reprezentativni sustav.

Njegovo ime trenutačno kotira najviše, ponajprije zbog velikog iskustva s najvećih natjecanja, dugogodišnje uloge jednog od lidera momčadi te snažnog autoriteta koji ima u svlačionici.

U HNS-u smatraju da činjenica što je do jučer bio suigrač aktualnih reprezentativaca ne bi predstavljala problem, što potvrđuju i raniji primjeri bivših igrača u stožeru.

Ako se planovi ostvare, Vidin povratak u reprezentaciju značio bi novu ulogu – onu uz klupu, kao početak njegove trenerske karijere.