Ledenko i Sučić progovaraju o neostvarenim projektima: Više od 20 amandmana odbijeno, ali prvi pomaci ipak se događaju

Saborski zastupnik MOST-a Ivica Ledenko i načelnik Općine Ružić, Josip Sučić, prije sjednice Županijske skupštine osvrnuli su se na raspravu o državnom i županijskom proračunu, istaknuvši niz infrastrukturnih i razvojnih projekata važnih za Šibensko-kninsku županiju.

Ledenko je poručio da je na državni proračun osobno podnio 20 amandmana, gotovo svi vezani uz potrebe Šibensko-kninske županije, no istaknuo je da oni nisu prihvaćeni.

„Amandman za sjevernu obilaznicu Knina nije usvojen, no iz Hrvatskih cesta potvrđeno je da će se naručiti studija kao preduvjet za daljnje projektiranje. To je važan iskorak jer se radi o dugogodišnjem prometnom problemu“, poručio je Ledenko i upozorio na problem tzv. Kninskih laguna, čije onečišćenje prijeti izlijevanjem u rijeku Krku i posljedično u Jadransko more. Iako sredstva za sanaciju nisu odobrena, nakon gotovo tri desetljeća područje je napokon proglašeno „crnom točkom“, što otvara mogućnost ozbiljnog rješavanja problema.

Ledenko je zatražio i dodatna sredstva za Park prirode Dinara, naglasivši da je park proglašen još 2021. godine, ali bez stvarnih ulaganja i upravljanja, što je dovelo do devastacije prostora. Sredstva nisu odobrena, unatoč dogovoru lokalnih vlasti oko sjedišta parka. Odbijeni su i amandmani za sportsku dvoranu u Šibeniku, kao i za priključak na autocestu prema Primoštenu i Rogoznici. Ipak, Ledenko ističe da je i u tom slučaju došlo do pomaka.

„Prije dvije godine ta se ideja ismijavala i nazivala znanstvenom fantastikom, a danas je naručena studija kao prvi korak prema realizaciji. Riječ je o prometnici koja bi rasteretila Brodaricu i Grebašticu te kvalitetnije povezala obalu“, naglasio je.

Odbijen je amandman za vodoopskrbu naselja

Odbijen je i amandman za vodoopskrbu naselja u skradinskom zaleđu koja gravitiraju Vaćanima, unatoč dugogodišnjim problemima stanovnika tog područja. Na razini županijskog proračuna, Ledenko je najavio amandman za pomoć mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja kroz gradnju, rekonstrukciju i priključke, istaknuvši da se sredstva mogu osigurati smanjenjem izdataka za promidžbu, koji iznose gotovo 200 tisuća eura.

Josip Sučić istaknuo je da je putem zastupnika Ledenka podnio zahtjev za čišćenje vodotoka rijeke Čikole, koja u zimskim mjesecima plavi Petrovo polje i nanosi velike štete poljoprivrednicima.

„Iako je amandman odbijen, Hrvatske vode su obećale da će problem riješiti kroz redovno održavanje. Zahvaljujemo na tome i očekujemo brzu realizaciju“, rekao je Sučić, dodavši da su, nakon višegodišnjih nastojanja, Hrvatske vode najavile realizaciju sustava navodnjavanja iskopom bunara, iako amandman formalno nije prihvaćen.

Na županijskoj razini, Sučić je najavio i amandman Kluba Mosta za energetsku obnovu Područne osnovne škole Ivan Meštrović u Gradcu, koju pohađa devedesetero djece u, kako ističe, neprihvatljivim uvjetima. „U školu se nije ulagalo od 1997. godine i krajnje je vrijeme da se to promijeni“, zaključio je Sučić.