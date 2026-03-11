Lažno optužila 10 muškaraca za silovanje, osuđena na zatvor

Tridesetjednogodišnja Stacey Sharples iz Farnwortha u Boltonu osuđena je na četiri i pol godine zatvora nakon što je priznala da je lažno optužila desetoricu muškaraca za silovanje, izvještava Sky News.

Presudu joj je izrekao Kraljevski sud u Boltonu, a Sharples je priznala krivnju po deset točaka optužnice za ometanje pravde. Lažne prijave iznosila je tijekom razdoblja od 2013. do 2019. godine.

Zbog njezinih optužbi većina muškaraca koje je prozvala bila je uhićena i zadržana u pritvoru, a neki su morali proći i intimne liječničke preglede. Policija šireg Manchestera navela je da su mnogi od njih pretrpjeli ozbiljne posljedice – izgubili su posao ili partnere, narušeni su im obiteljski odnosi, a neki su se suočili i s teškim problemima mentalnog zdravlja nakon što su bili javno označeni kao silovatelji.

Devetorica muškaraca dala su izjave o posljedicama koje su pretrpjeli.

"Život mi se okrenuo naglavačke onog dana kad sam lažno optužen za silovanje. Roditelji su me se odrekli. Partnerica s kojom sam bio pet godina me napustila. Izgubio sam i honorarni posao", rekao je Reece Lockett.

Svoju priču podijelio je i Astron Inman, koji je naveo da je zbog cijelog slučaja morao promijeniti život.

"Riječima ne mogu opisati duševnu bol koju sam proživio. Ubrzo nakon toga odselio sam se u Švedsku kako bih sredio život i nekoliko godina nisam bio dio života svoje djece. Ljubavni život mi je potpuno uništen, od tada sam samac i teško mi je prići suprotnom spolu", rekao je.

Policija je istragu pokrenula nakon što su dokazi prikupljeni tijekom postupka počeli pokazivati ozbiljna odstupanja od njezinih tvrdnji. Prema navodima istražitelja, dokazi su "dosljedno" upućivali na to da su prijave bile lažne.

Iz policije su poručili da je Sharples "kontinuirano i namjerno iznosila lažne optužbe", iako je bila svjesna kakve posljedice takve optužbe mogu imati za muškarce koje je prozvala.

Nakon izricanja presude oglasio se i detektiv Steven Gilliland, koji je vodio slučaj.

"Optužbe Stacey Sharples shvatili smo vrlo ozbiljno, istražili smo sve tragove te brzo uhitili ili ispitali sve muškarce koje je optužila."

Dodao je da je policija više puta tražila dodatna objašnjenja.

"Više puta smo joj dali priliku da pruži dodatna objašnjenja ili informacije, pogotovo nakon što se razgovori s muškarcima i naknadno otkriveni dokazi nisu poklapali s njezinim prvotnim iskazom. Razumijemo da trauma može utjecati na to kako žrtve prepričavaju svoja iskustva."

"No, kako su dokazi neprestano pokazivali da su prijave lažne, a i zbog želje nekih od lažno optuženih muškaraca za pravdom, bilo je ispravno slijediti dokaze i procesuirati osobu koja je zapravo počinila kazneno djelo", nastavio je Gilliland.

"Želio bih odati priznanje snazi ovih muškaraca, koji su dostojanstveno podnijeli iskustvo koje nitko nikada ne bi trebao proći. Nadam se da danas osjećaju da je pravda zadovoljena za ono što im se dogodilo", dodao je.

Na kraju je uputio i poruku žrtvama seksualnog nasilja.

"Molim sve koji su bili žrtve silovanja ili bilo kojeg drugog seksualnog delikta da ne dopuste da ih postupci gospođice Sharples spriječe u traženju podrške, bilo od policije, dobrotvorne udruge ili službe za podršku."

Policija je pritom naglasila da lažne prijave mogu ozbiljno naštetiti stvarnim žrtvama jer potkopavaju povjerenje u sustav, a vrijeme potrošeno na istraživanje takvih tvrdnji moglo bi biti usmjereno na rješavanje stvarnih slučajeva seksualnog nasilja.