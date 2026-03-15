Lažnim pozivima o "hitnoj operaciji" prevario troje umirovljenika za 100.000 eura

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske u suradnji sa Službom općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije, policijskim službenicima I. i II. policijske postaje Rijeka te Operativno-komunikacijskim centrom policije, proveli su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim državljaninom Ukrajine zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela prijevare.

Naime, policija je putem Operativno-komunikacijskog centra zaprimila više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se oštećenima lažno prikazivalo da je članovima njihove obitelji potrebna hitna i skupa medicinska operacija.

Iskoristivši takvu zabludu, osumnjičeni je tijekom ožujka ove godine na području Rijeke od oštećenih osoba preuzimao novac i nakit, čime je počinio kaznena djela prijevare na štetu troje hrvatskih državljana u dobi od 79, 81 i 83 godine.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na gotovo 100.000 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađen dio predmeta kaznenog djela, odnosno novac i nakit.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 63-godišnji državljanin Ukrajine kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku.