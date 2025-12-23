Lažni policajci iz Dalmacije iznudili novac od starica, policija objavila detalje: "Otišla u banku, podigla svoju ušteđevinu, nakon čega je novac predala...."

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom, 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine i 50-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenima za počinjenje tri kaznena djela prijevare.

- Naime, 19. prosinca oko 13.45 sati oštećenu 79-godišnjakinju je na kućni telefon nazvao osumnjičeni 47-godišnjak, kojom prilikom se lažno predstavio kao policijski službenik te joj rekao kako je potkradaju službenice banke, radi čega treba podignuti sav novac koji ima na računu, nakon čega ga mora predati policijskim službenicima u civilu koji će doći po novac na njezinu adresu u Drnišu, a novac će joj biti vraćen nakon dovršene istrage.

U cilju ostvarivanja protupravne imovinske koristi, 47-godišnjak je angažirao 44-godišnjaka i 50-godišnjaka da odu na kućnu adresu oštećene po novac, međutim, kad su došli na kućni prag, 79-godišnjakinja je od njih zatražila da se legitimiraju službenim iskaznicama, nakon čega su osumnjičeni pobjegli.

Ustrajan u namjeri ostvarivanja protupravne imovinske koristi, osumnjičeni 44-godišnjak je sljedećeg dana, 20. prosinca, ponovno nazvao oštećenu, držeći je u zabludi da je policijski službenik, te joj pritom kazao kako će njegovi djelatnici dana 21. prosinca ponovno doći po novac, što su i napravili.

Oštećena je, sumnjajući u istinitost navoda, pozvala policiju, te su neposredno nakon dolaska 44-godišnjaka i 50-godišnjaka na kućni prag 79-godišnjakinje uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije.

Evo što je pokazalo krim istraživanje

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je dana 19. prosinca, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, osumnjičeni 47-godišnjak na kućni telefon nazvao oštećenu 80-godišnjakinju, kojom prilikom se lažno predstavio kao policijski službenik te joj rekao kako je potkradaju službenice banke, radi čega treba podignuti sav novac koji ima na računu, nakon čega ga mora predati policijskim službenicima u civilu koji će doći po novac na njezinu adresu na širem području Šibenika, a novac će joj biti vraćen nakon dovršene istrage.

Oštećena je, ne sumnjajući u istinitost njegovih navoda, povjerovala u njegovu lažnu priču, te je istog dana, nešto kasnije, otišla u banku, podigla svoju ušteđevinu, nakon čega je novac predala 44-godišnjaku i 50-godišnjaku na dogovorenom mjestu, u neposrednoj blizini njezine adrese prebivališta.

Također ih se sumnjiči da su, prema zajedničkom dogovoru, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi lažnim prikazivanjem činjenica, doveli u zabludu oštećenu 77-godišnjakinju s područja Ploča u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Naime, 47-godišnjak je u periodu od 2. do 6. listopada 2025. godine, u više navrata pozivao na kućni telefon oštećenu 77-godišnjakinju, dovodeći je lažnim prikazivanjem u zabludu da je policijski službenik koji istražuje prijevare od strane djelatnika banke, radi čega treba podignuti sav novac koji ima na računu, nakon čega ga mora predati policijskim službenicima u civilu koji će doći po novac na njezinu adresu prebivališta.

Nakon što je 47-godišnjak lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu oštećenu, dana 6. listopada osumnjičeni 44-godišnjak i 50-godišnjak došli su na kućni prag oštećene s ciljem preuzimanja novca, kojom prilikom je 77-godišnjakinja predala novac.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 44-godišnjak i 50-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

S obzirom na to da je 47-godišnjak trenutno nedostupan policiji za njim je raspisana potraga.

Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu. Između ostalog, predstavljaju se i kao službene osobe pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili kao što je riječ u ovom slučaju - kao policijski službenici. Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, potrebno je voditi računa o sljedećem: ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično)

ako vas netko telefonski ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti svoju banku i policiju

nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike

zapamtite da policijski službenici i djelatnici banke nikada od vas neće telefonom provjeravati koliko novca imate na svom računu niti na taj način tražiti neke žurne transakcije

ukoliko niste sigurni kako postupiti, prekinite neželjeni telefonski poziv, žurno kontaktirajte članove kućanstva ili osobu od povjerenja te ih zamolite za pomoć i daljnje upute.