Lažni liječnik i dalje operira: Nova žrtva iskeširala desetke tisuća eura

Iako je policija dosad uhitila nekoliko osoba koji su, predstavljajući se kao liječnici brutalno varali građane, čini se da je bar jedan još uvijek na slobodi.

Njegova najnovija žrtva je 86-godišnja žena s područja zagrebačkog naselja Peščenica koju je nazvao u ponedjeljak 22. prosinca oko 12.30 sati. Po već ustaljenoj špranci predstavio joj se kao liječnik te zatražio novac za liječenje člana njene obitelji, piše Dnevnik.

Žena je povjerovala u tu priču te, prema uputama "liječnika", pričekala nepoznatu ženu te joj predala nekoliko desetaka tisuća eura, izvijestila je zagrebačka policija, dodajući da je kriminalistička istraga u tijeku.

Policija je upozorila građane na ovaj tip prijevare:

nepoznati muškarac ili žena mobitelom/telefonom kontaktira građane,

predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara u Zagrebu,

navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći,

za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima,

traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto) u Zagrebu.

"Građane savjetujemo da, ukoliko zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192", priopćila je zagrebačka policija još u travnju ove godine, kada su pojavio ovaj novi tip rijevare.

"Konkretno, nepoznate ženske ili muške osobe putem mobitela/telefona nasumice pozivaju građane. U telefonskom razgovoru lažno se predstavljaju kao liječnici bolnica u Zagrebu i govore osobama koje su zaprimile poziv kako im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete (sin/kćer) kojem je potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela). Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura.

Pozivamo sve građane da budu oprezni, naime, radi se o novom obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.

Ponavljamo, ovakav zaprimljeni poziv slobodno odmah prekinite u smislu daljnjeg razgovora i o svemu obavijestite policiju na broj 192!", poručuje zagrebačka policija.