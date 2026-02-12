Lažni liječnici i policajci haraju Dalmacijom: Dvije žene ostale bez 18 tisuća eura

Unatoč ranijim upozorenjima, policija je jučer zabilježila četiri slučaja u kojima su prevaranti otuđili ili pokušali otuđiti novac od starijih osoba na području Splita, Omiša i Makarske. Na meti su bile žene u dobi od 73 do 83 godine, koje su zaprimile pozive nepoznatih osoba s zahtjevima za novac ili podacima o bankovnim računima.

U dva slučaja prevaranti su se predstavili kao liječnici, tvrdeći da je član obitelji oštećenih – unuka odnosno nećakinja – završila u bolnici te da je hitno potreban novac za liječenje. Jedna je žena pritom predala 10 tisuća eura.

Još jedna starija žena iz Omiša zaprimila je poziv osobe koja se lažno predstavila kao policijski službenik. Rečeno joj je da ode u banku, podigne sav novac jer je navodno krivotvoren te ga preda policiji, nakon čega je nepoznatoj osobi dala 8 tisuća eura.

U Makarskoj je, pak, žena dobila poziv muškarca koji se raspitivao o njezinu bankovnom računu i nagovarao je da aktivira mobilno bankarstvo kako bi joj mogao isplatiti navodni dobitak od 7 tisuća eura. Posumnjala je u prijevaru i nije postupila prema njegovim uputama.

Policija upozorava kako se prevaranti služe sličnim obrascem ponašanja: telefonski kontaktiraju starije građane, često zovu s inozemnih brojeva, govore lošim hrvatskim jezikom te koriste strah i osjećaj hitnosti kako bi žrtve naveli na brzu predaju novca ili nakita. Nerijetko se predstavljaju kao službene osobe i traže da im se vrijednosti odmah predaju osobi koja dolazi pred zgradu.

Ističe se i kako osobe koje dolaze po novac ponekad nisu svjesne da sudjeluju u kaznenom djelu, jer su angažirane putem lažnih oglasa za posao. Dvije takve osobe jučer su vratile novac građanima nakon što su shvatile da su protiv svoje volje upletene u prijevaru.

Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i sumnjičavi te da odmah prekinu poziv ako ih kontaktiraju osobe koje se predstavljaju kao liječnici, policajci ili bankari, a pritom govore lošim hrvatskim jezikom. Građane se također poziva da o ovakvim oblicima prijevara informiraju starije članove svoje obitelji.