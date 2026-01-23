Lažni "broker" obećao brzu zaradu, 27-godišnjak ostao bez 159 eura: Policija traga za počiniteljem

Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 27-godišnji hrvatski državljanin. Kako je prijavljeno policiji, 27-godišnjak je 14. siječnja zaprimio telefonski poziv od nepoznate osobe koja se predstavila kao broker, pritom mu obećavši ostvarenje brze zarade.

Instalirao aplikaciju i uplatio novac

Prema uputama nepoznate osobe, oštećeni je instalirao aplikaciju na mobilni uređaj i napravio račun za trgovanje dionicama, nakon čega je na taj račun uplatio 159 eura. Nakon proteka nekoliko dana, kada je pokušao podignuti uplaćeni novac s računa, u čemu nije uspio, shvatio je da je prevaren te je slučaj prijavio policiji.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu. Iz policije podsjećaju građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te da se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome savjetuju da se inzistira na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne dogovorima putem telefona ili poruka u internetskim aplikacijama.

Ne dijelite osobne podatke i dokumente

Posebno rizično, upozoravaju, može biti kada nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.