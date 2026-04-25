Lažna ulaganja i prijevara: 67-godišnjakinja ostala bez više od 90.000 eura

U razdoblju od veljače do 21. travnja 2026. godine na području Zaboka nepoznati počinitelj je putem e-maila i telefona više puta kontaktirao 67-godišnju hrvatsku državljanku te je naveo na ulaganje u kriptovalute uz obećanje visokih zarada. Oštećena je obavila više uplata, čime je oštećena za više od 90.000 eura.

Sredinom travnja 2026. godine, također na području Zaboka, 61-godišnja hrvatska državljanka postala je žrtva prijevare. Nepoznati počinitelj ju je kontaktirao i naveo na instalaciju nekoliko aplikacija, nakon čega je omogućila pristup svom mobilnom bankarstvu. Počinitelj je potom neovlašteno otuđio više od 900 eura s njezinog računa.

U oba slučaja policija poduzima daljnje mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja. Podnesene su i kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Zlataru.

Građane se savjetuje da budu oprezni pri poslovanju putem interneta, posebno kada je riječ o ulaganjima u kriptovalute i davanju pristupa bankovnim podacima ili aplikacijama. Onima koji se odluče ulagati u kriptovalute preporučuje se da se prije ulaganja dobro informiraju i zatraže nepristran financijski savjet stručne osobe, kao i da budu oprezni i sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju i veliku dobit. U slučaju bilo kakve sumnje na prijevaru potrebno je događaj prijaviti policiji.

Kako ne bi postali žrtvama ovakvih i sličnih kaznenih djela, policija savjetuje građane da prije odluke o kupnji ili investiranju putem interneta provjere adrese pošiljatelja elektroničke pošte, kao i postoji li pravna ili fizička osoba koja se bavi trgovinom. Posebno se naglašava da ne šalju svoje osobne podatke ili podatke bankovnih kartica na zahtjev nepoznatih osoba.

Policija preporučuje da uvijek tražite nepristrani financijski savjet prije ulaganja, odbijete nenajavljene telefonske pozive o mogućnostima ulaganja, budete sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju zajamčene povrate i veliku dobit, vodite računa o mogućnosti ponovnih prijevara ako ste već jednom bili žrtve te da se obratite policiji ukoliko smatrate da ste oštećeni kaznenim djelom.