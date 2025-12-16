Lažna dojava o bombi u Splitu: Policija uhitila 76-godišnjaka

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjim muškarcem za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo lažne uzbune.

Kako je izvijestila policija, 28. studenoga 2025. godine oko 12:40 sati Centar 112 zaprimio je dojavu nepoznate muške osobe koja je navela da je na području Splita, uz navođenje točne adrese i kućnog broja, postavljena bomba.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, lokacija je osigurana, a specijalizirani policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu obavili su detaljan pregled. Tijekom postupanja nije pronađena eksplozivna naprava, te je utvrđeno da je dojava bila lažna.

Zbog sumnje da je netko policiju namjerno lažno obavijestio o događaju koji zahtijeva žurno postupanje, pokrenuto je kriminalističko istraživanje. Jučer je uhićen 76-godišnjak, koji je potom kriminalistički obrađen.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela lažne uzbune.