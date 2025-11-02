Lavina zatrpala dvije skupine skijaša: Pronađena tijela oca i njegove maloljetne kćeri

Lavina koja se u subotu oko 15:50 sati pokrenula na području planinskog masiva Ortler u Južnom Tirolu zatrpala je dvije skupine skijaša.

Spasioci su najprije pronašli tijela troje poginulih iz prve skupine, a potraga za nestalima nastavljena je i tijekom noći.

U nedjelju su pronađena tijela još dviju osoba. Riječ je o njemačkom turistu i njegovoj 17-godišnjoj kćeri – čime je broj žrtava nesreće porastao na pet.

Ranije u subotu pronađene su tri tijela, 30-godišnjih muškarca i žene te 50-godišnjeg muškarca. Još četiri osobe iz iste skupine su preživjele, piše 24ur, a prenosi Dnevnik.hr.

Druge dvije osobe iz skupine u kojoj su pronađeni otac i kći u trenutku pokretanja lavine nalazile su se više i uspjele su se spasiti.