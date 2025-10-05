Lavina odnijela troje Hrvata kod Triglava: Spasilačke ekipe bore se s vjetrom i snijegom

Tri hrvatska planinara nestala su u Sloveniji nakon što ih je, prema prvim informacijama, odnijela lavina na području između Vodnikova doma i Vela polja.

Prema podacima slovenskih medija i službi, sedmero hrvatskih državljana boravilo je u Vodnikovom domu, planinarskom skloništu u blizini Triglava. Četvero ih je ostalo u domu, dok su troje odlučili nastaviti put, unatoč izrazito lošim vremenskim uvjetima. Na njihovom putu navodno se pokrenula lavina koja ih je zahvatila.

U tijeku je opsežna spasilačka akcija, u kojoj sudjeluju pripadnici gorskih službi spašavanja iz Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i slovenska policija. Potragu otežavaju iznimno nepovoljni vremenski uvjeti, zbog kojih helikopter trenutno ne može poletjeti.

"Trenutno su na terenu naše ekipe, helikopter ne može uzletjeti zbog snijega i vjetra. Čekamo da se vremenski uvjeti barem malo poprave", priopćili su iz slovenske gorske službe.

Policija je potvrdila da je akcija u tijeku, te je najavila da će više informacija objaviti kasnije tijekom dana.

Nagla promjena vremena

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazita hladna fronta. Snježna granica, koja se dan ranije nalazila na najvišim vrhovima, spustila se na oko 800 metara nadmorske visine.

Prema podacima ARSO-a, na Kredarici je palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 cm, Voglu 17 cm, Vršiču 14 cm, a na Krvavcu 11 cm.

Spasilačke ekipe i dalje su na terenu, a potraga se nastavlja čim to vremenski uvjeti dopuste.