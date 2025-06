Laura iz Gospodina Savršenog operirala nos

Laura Prgomet, bivša natjecateljica popularnog showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je prošla operaciju nosa, što je otvoreno podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, pišu 24sata.

Sada je otkrila i prve rezultate, a snimio ju je liječnik koji joj je radio zahvat. Laura ga je ispitivala koliko će se nos smanjiti i bila oduševljena kako je nos sada ravan. U jednom trenutku dok je govorila liječniku kako je nos 'centriran' sada, slučajno se udarila u isti pa se uplašila da se nešto neće dogoditi. No, Lauri je nos ostao na mjestu.

Laura je objavila fotografije i videozapise prije i poslije zahvata, ne skrivajući ni detalje oporavka, uključujući podljeve ispod oka koji su, kako kaže, sasvim normalni u postoperativnom razdoblju.

Istaknula je da je ovo već njena druga operacija nosa – prvu je imala još kao dijete zbog devijacije septuma i problema s disanjem.

- Želim se obraniti pred ljudima koji me nisu vidjeli uživo. Taj moj nos nije prije bio toliko loš. To su svi rekli koji su me vidjeli uživo, pogotovo nakon showa. Nažalost, nisam fotogenična osoba, tako da sam ispala tako kako sam ispala - ispričala je ranije u obliku Instagram Storyja.

- Ne snimam ovo da bih se nekome pravdala. Dijelim svoje iskustvo jer netko ima sličnih problema i želim naglasiti da ako išta idete raditi na sebi, radite to zbog sebe - poručila je tada Laura.