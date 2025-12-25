Laura Gnjatović više neće živjeti u Dubrovniku. Evo kamo se seli sa zaručnikom

Prelijepa Zadranka Laura Gnjatović, koju smo tako brzo ‘posvojili’ kao svoju, jer je posljednjih godina studirala na Sveučilištu u Dubrovniku i radila na odjelu Hitne pomoći Opće bolnice Dubrovnik seli u Rijeku.

Laura je trenutačno u procesu selidbe, a u Rijeci će živjeti sa zaručnikom Filipom Vujčićem. Tamo je i u pregovorima za novi posao kao medicinska sestra. Ispričala je to u razgovoru za 24sata. Naša svestrana missica, najavila je kako će se posvetiti planiranju vjenčanja, kad se situacija ‘primiri’.

– Vjenčanje smo počeli planirati odmah nakon što smo se zaručili, ali onda smo shvatili da trenutačno nemamo vremena za to pa smo te planove stavili na pauzu. Ali najveći mi je problem što jedno vrijeme želim imati minimalističko vjenčanje, a onda me okrene i želim imati veliki pir, da dignem cijelo selo na noge. Nasreću, Filip je potpuno prilagodljiv pa vjerujem da nećemo imati problema – rekla je Laura.

Dok privodi kraju jedno životno poglavlje i započinje novo, Laura se posebno raduje Božiću i blagdanima koji joj, unatoč svim promjenama, ostaju čvrsta točka i povratak obiteljskim vrijednostima.

Otkrila je kako da se Božiću i danas raduje gotovo jednako kao i u djetinjstvu jer joj je božićno jutro uvijek posebno. Blagdani u njezinoj obitelji započinju zajedničkim doručkom i otvaranjem poklona, potom odlaskom na misu, a središnji dio dana rezerviran je za veliki obiteljski ručak na kojem se okupljaju i baka i djed. Već godinama njeguju istu tradiciju – otac peče janje, a veći dio dana provode za stolom, u razgovoru, smijehu i prisjećanju obiteljskih dogodovština. Za Lauru je Božić prije svega vrijeme obitelji, zajedništva i obilježavanja Kristova rođenja, a posebno je veseli što su se te vrijednosti održale do danas.

Posljednjih godina, otkako je u vezi s Filipom Vujčićem, blagdani ponekad izgledaju nešto drukčije. Budući da ne žive blizu, dogovorili su se da jedan Božić provode kod njegove, a drugi kod njezine obitelji, kako bi mogli vidjeti i jedne i druge. Ove godine blagdane će provesti u Zadru, kod Laurine obitelji.

S obzirom na to da je posljednjih pet godina radila kao medicinska sestra, Božić joj nije uvijek bio neradan dan.

– Volim izaći u susret kolegama koji imaju djecu, pa se dogovorimo da ću ja raditi taj dan umjesto njih. Važno mi je da ta mala djeca mogu biti sa svojim roditeljima na Božić – istaknula je Laura, dodavši kako je u tom razdoblju tri Božića provela radeći na Hitnoj.

Unatoč poslovnim obvezama, blagdanski stol za nju je uvijek bio razlog za veselje. Posebno voli tradicionalna domaća jela, a sarma joj je među omiljenima. Ljubav prema kuhinji „na žlicu“ veže uz baku, od koje je naučila pripremati variva i gulaše, a takav način kuhanja rado njeguje i danas, s nadom da će ga jednog dana prenijeti i na svoju djecu.

Neizostavan dio blagdanskog stola u njihovoj kući je i domaća francuska salata, koju posebno obožava, kao i mesna jela, iako priznaje da se ponekad zna „gristi“ zbog toga. Laura ističe kako se, ipak, ne opterećuje količinom hrane, te ne uvodi nikakve restrikcije, a dobru liniju pripisuje svojoj visini i aktivnom načinu života. Tijekom blagdana, kad se manje kreće, koji kilogram viška joj ne predstavlja problem jer ga, čim se vrati svakodnevnom ritmu, brzo i spontano izgubi.