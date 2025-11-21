Laura Gnjatović priznala: "Jako razočarana u top pet izbor. Nije tako trebalo biti"

Laura Gnjatović predstavljala je Hrvatsku na ovogodišnjem izboru za Miss Universe. Plasirala se u top 30, a titula je otišla predstavnici Meksika, Fatimi Bosch. Laura se javila s dojmovima za IN magazin i otkrila da nije zadovoljna odabirom top 5 djevojaka.

"Jako sam razočarana u top 5"

''Nažalost nije išlo u top 12. Malo sam tužna zbog toga, ne dira me puno jer znam da je ovaj plasman pokazao da se moja ustrajnost i upornost u svemu ovome isplatila i da sam pokazala da se mogu malo izdignut iznad svega, iznad svih tih stvari koje su me sputavale", započela je Laura.

"U svakom slučaju puno sam vam zahvalna na svemu, ali svemu što ste mi dali. Jer ja mislim da nije bilo vas, ne bih ja primirisala ovih top 30, tako da hvala vam do neba, na svakom glasu, ma na svemu. Odradili ste ogroman posao. Ogromnu ulogu'' dodaje.

''Samo ću reći da sam jako razočarana u top 5 izbor, smatram da to nije tako trebalo biti ali dobro neću ulaziti uopće u to. Nisam sudac, tko sam ja da sudim. Presudilo se i meni na kraju dana. Tako da sad smo tu svrstane, di smo stavljene i to nam je to. Nema dalje. Zapravo ima dalje, idemo dalje i vidimo se uskoro'', zaključila je misica.

U top 5 djevojaka na izboru za Miss Universe plasirale su se predstavnice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti.