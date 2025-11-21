Laura Gnjatović podijelila dojmove nakon plasmana u Top 30: 'Nemate pojma koliko sam sretna'

Iako se nije plasirala dalje, titula ovogodišnje Miss Universe pripala je Fatimi Bosch iz Meksika. Laura je putem Instagrama izrazila zadovoljstvo te namignula i poslala poljubac u kameru zahvalivši se svima na podršci.

Uzbuđeno je izjavila da su ostvarili plasman i koliko je sretna zbog toga, istaknuvši da je važno što je Hrvatska prepoznata. Rekla je da je dobila mnogo poruka podrške i da je ponosna te presretna zbog ovog uspjeha. Dodala je da se svojoj zemlji vraća kao najveća pobjednica ikad, što joj posebno znači. Također je zahvalila svima koji su je podržavali i poručila im da ih voli i da će se uskoro vidjeti.

Pored toga, uz objavu je napisala 'Hvala ti, zemljo moja', te dodala kako su se u njenih top 12 plasirale i 'dica', odnosno mlade djevojke. Ispod njenog videa brzo su se nizali komentari podrške. Podsjetimo kako je na 74. izboru za Miss Universe 2025. prva pratilja proglašena Miss Tajlanda, a u top 5 su ušle i predstavnice Filipina, Venezuele i Obale Bjelokosti, piše tportal.