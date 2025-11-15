Laura Gnjatović": Kad osjetim potrebu za mirom i blagoslovom, odem u Međugorje"

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović trenutno se nalazi u Tajlandu, gdje ju sljedeći tjedan očekuju pripreme za finale natjecanja, a onda i samo finale. Jučer je održana revija u kupaćim kostimima, a danas su odrađeni intervjui iza zatvorenih vrata s članovima žirija.

Vjera je važan dio njezina života

Otkad je otišla u Tajland, Laura privlači pažnju javnosti svojom ljepotom, stavom, elegancijom, ali i skromnošću. U intervjuu kojim se predstavila svijetu otkrila je da je njezina misija pomoći djeci bez roditeljske skrbi, a i radi kao medicinska sestra. U njezinu životu i vjera igra važnu ulogu.

"Uvijek me prate molitve i krunica. Vjera mi je važan oslonac, a molitve dragih ljudi daju mi mir i snagu. Nije ritual u klasičnom smislu, ali kad god osjetim potrebu za mirom i blagoslovom, odem u Međugorje. Tamo uvijek pronađem ono što mi treba", ispričala je Miss Universe Hrvatske za Net.hr.

Laura ima 23 godine, rodom je iz Zadra, a trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku. Visoka je 191 centimetar, govori engleski, talijanski i španjolski, a slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, sa životinjama, svirajući gitaru ili slikajući.

U svibnju ove godine otkrila je da se zaručila za dugogodišnjeg dečka Filipa Vujičića, mladog dubrovačkog košarkaša.