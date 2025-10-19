Lani ostali bez 300 radnika, ovih dana krenuo novi val otkaza

Teva u zagrebačkoj Plivi provodi transformaciju financijskih procesa u kojoj će se smanjiti broj radnika, a neki će se premjestiti na nove pozicije. No, niti se radi o otkazima za stotinu ljudi, kako se priča u nekim krugovima, niti se gasi Tevin financijski centar u Zagrebu, poručili su nam večeras iz Plive na naš upit o navodnim masovnim otkazima u Zagrebu.

Naime, na redakcijski mail od anonimnog pošiljatelja dobili smo mail u kojem stoji da je Pliva, odnosno Teva jučer bez najave uručila otkaze za oko 100 zaposlenih u GBS Zagreb, odjelu ulaznih računa za sve Tevine kompanije u EU, SAD-u i Kanadi, te da taj dio posla seli u Indiju, piše Jutarnji list.

Navodi se također da je sindikat obaviješten samo dan ranije. "Ljudima koji ostaju raditi do 12 mjeseca traže da rade obuku Indijaca, a ostali su udaljeni s posla dok ne dobiju službeni otkaz, budući je plan zbrinjavanja tek predan ili jos nije", stoji u mailu.

U Plivi demantiraju da se radi o 100 ljudi, no ne znaju još točne brojke koje će svakako biti manje od navedene, a bit će i prebacivanja radnika na druge pozicije.

"Ne gasimo centar"

"Sukladno Tevinoj globalnoj strategiji ‘Zaokreta prema rastu‘, Pliva kontinuirano radi na razvoju i prilagodbi svog načina poslovanja kako bi dugoročno osigurala održiv rast, veću učinkovitost i otpornost na brojne izazove tržišta. Teva globalno bilježi deset uzastopnih kvartala rasta, a Pliva i Zagreb su iznimno dobro pozicionirani unutar strategije Zaokreta prema rastu, kao jedna od ključnih proizvodnih lokacija i istraživačko-razvojnih centara.

U kontekstu fokusiranja na daljnji rast, očekuje se određene promjene u organizacijskoj strukturi. Iako će u nekim dijelovima poslovanja broj zaposlenih biti nešto manji, u drugim dijelovima poslovanja planiramo rast kako zaposlenih tako i ulaganja, u skladu s prioritetima i fokusom kompanije", kažu u kompaniji.

Potvrđuju da su neki zaposlenici jučer dobili informaciju o najavljenoj transformaciji financijskih procesa, piše Jutarnji list.

"To uključuje preraspodjelu određenih aktivnosti između naših globalnih financijskih centara, pri čemu se dio procesa prebacuje u Bangalore, dok se u Zagrebu dodatno jačaju područja visoke financijske ekspertize. Zagreb ostaje važan europski financijski centar i partner u našoj globalnoj mreži. Također, poslovanje Plive u potpunosti je usklađeno s regulativom. Proces je tek započeo i ne možemo komentirati brojke, no svakako jučer nije uručeno 100 otkaza kako spominjete u upitu", kažu u Plivi.