Lančani sudar na Poljičkoj cesti u Splitu. Neko vrijeme se prometovalo otežano

Danas je na Poljičkoj cesti u Splitu, kod Križina, došlo do lakše prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila. Kako doznajemo, na vozilima je nastala isključivo materijalna šteta.

Zbog nesreće se promet neko vrijeme odvijao otežano, uz povremene zastoje, pa se vozače moli za dodatno strpljenje i oprez.

Također, vozačima se savjetuje dodatna pažnja zbog moguće kiše i lošijih vremenskih uvjeta – prilagodite brzinu uvjetima na cesti, povećajte razmak između vozila i izbjegavajte nagla kočenja.