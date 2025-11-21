Lana Jurčević: "Svima smo lagali. Možete zamisliti šok u trenutku..."

Lana Jurčević ponovno je iznenadila i raznježila pratitelje na društvenim mrežama.

Pjevačica i poduzetnica podijelila je emotivni video u kojem obitelji i najbližim prijateljima otkriva da čeka drugo dijete.

Na snimci se vidi kako Lana, odjevena u bijelu haljinu, dolazi na livadu ukrašenu cvijećem i prskalicama, a uz video je napisala:

"Svima smo lagali... Ali, oprostili su nam te sekunde kad smo rekli istinu."

Pozivnica za okupljanje bila je kamuflirana kao slavlje rođendana i prezentacija "posebnog projekta", no pravi razlog otkriven je tek kad je ispod kutije pokazala tortu s jasnom porukom – stiže beba!

"Ovo je bilo samo za najuži krug i obitelj, koji nisu znali ništa... možete zamisliti šok u trenutku kad sam ispod kutije otkrila tortu koja je sve rekla... Opet smo plakali svi naravno, ipak je ovo kišna sezona, ali kiša suza radosnica. Ovakvu sreću nažalost nismo imali prvi put priliku podijeliti ni s kim, a da sam trudna, svi su saznali tek kad sam završila u bolnici pod znate već kojim 'prognozama'".

Lani su se u komentarima nizale čestitke, a mnogi su podijelili koliko ih je video dirnuo.

