Lađarski kup u Metkoviću. Stablina u tijesnoj utrci brža od Svetog Ilije i Rogotina!

U Metkoviću je održan tradicionalni TOMMY Lađarski kup "Sveti Ilija" povodom Dana grada i blagdana svetog Ilije, zaštitnika Metkovića. U utrci dugoj 10 kilometara, nastupilo je osam lađarskih ekipa, a najbrža je bila Udruga lađara Stablina.

Start utrke bio je ispod Lučkog mosta, a vozila su se dva kruga – nizvodno do lokacije Veletržnice (Jerkovac/Duvrat), zatim uzvodno do Veslačkog kluba, gdje je bio okret, pa ponovno istim putem. U prvom dijelu utrke vodila je Udruga lađara Sveti Ilija, iza koje su se nalazile ekipe Stablina i Rogotin. No, nakon polovice utrke Stablina je pojačala tempo, preuzela vodstvo i utrku završila kao pobjednik s vremenom 1:02:43.

Drugo mjesto zauzela je ekipa Udruge lađara Sveti Ilija s vremenom 1:02:49, dok je treći kroz cilj prošao Rogotin s vremenom 1:02:50. Utrka je bila neizvjesna do samoga kraja, a razlike među prvoplasiranima bile su minimalne.

Kompletan poredak izgleda ovako:

Stablina – 1:02:43 Sveti Ilija – 1:02:49 Rogotin – 1:02:50 Crni Put – 1:04:34 Škrapa Momići – 1:08:54 Crni Put 2 – 1:09:31 Opuzen – 1:10:04 Slivno (nije završilo utrku)