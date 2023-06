[KVARTOVSKI ĐIR] Stobreč vapi za novom rivom, evo kako će izgledati. Svi spas vide u nadolazećoj promjeni GUP-a

Stobreč diše turistički, a ipak drugačije nego centar Splita. Atmosfera je puno ležernija mada se i on dijelom "zarazio" ispadima mladih turista. Ispijanje kava uz rivu u ranim jutarnjim satim svakodnevni je ritual. A u povijesti još od 3. stoljeća pr. Kr. prepoznat je kao važno strateško mjesto za grčke kolonijaliste koji su mu dali ime Epetion. Tri stoljeća poslije nastanka Epetiona Rimljani su uspostavili svoju dominaciju nad čitavim područjem Jadrana. Značaj rimskog Epetiuma zasnivao se na dobroj luci, pomorskim vezama i poljoprivredi. Nekadašnje deltasto ušće rijeke Žrnovnice obilovalo je ribom i divljači, a pogodovalo je proizvodnji i branju soli. Rijeka Žrnovnica je istočna granica Stobreča, a sa zapada to je nadvožnjak na Sirobuji pa sve do morske granice na jugu. Na tom području danas živi preko četiri tisuće ljudi, a turizam i ugostiteljstvo su najraširenije gospodarske grane. Potražnja za stambenim prostorom stalno je u porastu pa su i cijene kvadrata "malo podivljale".

Sedamdesetih godina gradnjom kampa započeo je stobrečki turistički razvoj koji je usporen tijekom Domovinskog rata, ali se budi od 2006. godine kada je imao oko 40 tisuća noćenja, a u ovom periodu sezone ima 16.497 turista i 59.504 noćenja. U prošloj godini Stobreč je imao evidentiranih 49.218 turista, a od toga 224.226 noćenja.

Uređenje rive ključno

- Stobreč je perspektivno turističko mjesto, ali nemamo mjesta za povećanje kapaciteta. Važan je održivi razvoj, a ne da se grade megalomanski hoteli i nudi masovni smještaj. Razvijamo cjelogodišnju prepoznatljivost u suradnji s gradom Splitom, a zadnjih godina napravljena su značajna ulaganja na tom polju - priča nam Vlado Tandara, predsjednik Mjesnog odbora Stobreč i nagkašava kako im jako važno uređenje stobrečke rive koja je trenutno u derutnom stanju.

- Dio je izgrađen 1939. godine po zanatu sa suhozidom od klesanog kamena, a 70-ih i početkom 80-tih godina dio se nasipao i ljudi su sami napravili suhozid koji nije primjeren za mjesto koje ima toliko gostiju. Svakim jačim jugom dolazi do njenog urušavanja koje ugrožava pješake i bicikliste. Projekt nove rive je odavno gotov i željno iščekujemo njenu realizaciju. Kako trenutno stvari stoje na njenu izgradnju ćemo još pričekati. Po tumačenju gradskih oca potrebna je izmjena GUP-a, što po većini stručnjaka nije potrebno. Svakako, ako izgradnja ne krene u 2024.g. pojedine ishođene dozvole prestaju važiti te je iste potrebno ishoditi a to opet iziskuje vrijeme. Nova riva predviđa i biciklističku stazu - opisao je Tandara stobrečku želju i potrebu i dodao kako se u suradnji s Gradom Splitom, Županijom i tvrtkom Splitska obala proteklih godina ulagalo u uređenje plaže u blizini osnovne škole.

Lungomare do Žnjana

- Projektom Žnjana trebali bi krenuti radovi u listopadu na lungomareu koji bi povezivao Marjan i Zapadnu obalu Splita sve do Stobreča pa i dalje preko Podstrane. Osnovna škola u Stobreču izgrađena je 1994. godine i pohađa ju oko 300 učenika. Iza jeseni, kako imamo informaciju, kreće nadogradnja škole s još dodatne četiri učionice, kao i dugo iščekivana sportska dvorana. Još u ranijem mandatu sve dozvole su praktički ishođene tako da nema razloga da izgradnja ne krene. Za djecu postoji trening taekwondoa, tenisa, nogometa i plesna škola...

Imamo i u centru mjesta jedno dječje igralište, a mišljenja smo da je potrebno još. U Imotskoj ulici iza trafostanice HEP-a postoji jedna privatna parcela koja je zapuštena i koja je trenutno leglo miševa, zmija i sl. Mišljenja smo da bi Grad trebao tražiti otkup zemljišta jer na toj lokaciji nije moguće ništa graditi, a idealna bi bila za djecu. To sam i kroz raniji period tražio od nadležnih iz Grada - kazuje Tandara.

Nove stambene zgrade

Stobreč je postao vrlo zanimljivi, privlačni dio Splita. Grade se stambene zgrade, a stanove najviše kupuju obitelji s djecom, možda upravo zbog parkova koji im omogućuju odrastanje i van internetskog virtualnog svijeta. Za odrasle tu su balote, nogomet, golf i teniski tereni... Novitada je od početka lipnja trasa prometovanja autobusne linije br. 25 SPLIT - STOBREČ, STOBREČ – SPLIT kojom se omogućilo stanovnicima Stobreča i istočnih kotareva grada Splita direktan dolazak i odlazak do trgovačkih centara City Centar One i Mall of Split, s tim da i dalje ostaju povezani s Poljičkom ulicom i centrom grada. Završena je i u potpunosti gustirna ispod crkve s pripadajućim city lightom, koji je isključivo u promociju turizma Stobreča.

Mjesnom odboru ne manjka planova za podizanje kvalitete življenja u mjestu. Riječ je o Staroj školi iznad župnog dvora koja se prema dostupnim podacima počela graditi 1893., završena je 1899., a izgradili su je mještani Stobreča. Do izgradnje sadašnje škole do 1994.g. prostor prizemlja koristio se za učenike od prvog do četvrtog razreda, a na katu su dva stana koje su koristili nastavnici.

- Našim angažmanom prostor je imovinski riješen i u vlasništvu je Grada, tako da će se kroz naredni period adaptirati i biti pod ingerencijom Stobrečana. Naime, na katu smo predvidjeli prostorije MO Stobreč, a u prizemlju prostor je namijenjen za društvena događanja Stobrečana - precizira Tandara i dodaje kako je u planu riješiti i tzv. Stari restoran, svojevrsno ruglo mjesta, koji kao takav egzistira već 30 godina.

- Očekujemo njegovu uknjižbu na Grad Split čime se otvaraju vrata u rješavanju derutnog prostora, izuzetno opasnog po djecu koja se znaju tu zateći, ali i za odrasle koji u taj prostor svašta i odlažu. Stav Vijeća MO je da se prizemni dio dodjeli za potrebe pošte, banke, i sl. - rezolutan je predsjednik Mjesnog odbora.

Mjesni odbor u podstanarima

Po pitanju trenutnih prostora MO Stobreč tu su podstanari, vlasništvo je Sportskih objekata, a želja je da se selidbom u novi prostor stare škole cijeli prostor prenamijeni za dječji vrtić jer je u tom segmentu idealan. I za starije mještane se misli. Naime, centru mjesta su dva zoga za balote koji već duži period nisu u funkciji.

- U pripremi je projekt da se to gradsko zemljište privede svrsi za prvenstveno naše umirovljenike. U osmišljavanju smo da se postave stolovi i klupe za razne društvene igre, šah, kartanje i slično, te da se oko njih posade stabla, kako bi se što bolje ukomponiralo u trenutni centralni park koji je nasuprot - navodi Tandara.

Ono što je vidljivo pri ulasku u mjesto je, iako nije specifičan samo za njega, problem je parkiranje. Kako bi se ublažio u novom dijelu Stobreča uveo se jednosmjerni promet i to u Hergovačkoj, Cetinskoj, Imotskoj i dijelu ulice Klanci.

- To je po meni jedan od gorućih problema mještana. U suradnji sa AGP biroom Gradu se nudi jedno rješenje za cca. 1.500 parkirnih mjesta pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će se ići - optimističan je Tandara.

HDZ bez konkurencije

Zanimljivo je da je prošlim izborima za vijeća Gradskih kotara i Mjesnih odbora 2022. godine HDZ jedini istaknuo izbornu listu. Kako je pobjednik već unaprijed bio poznat, od 2683 glasača izborne listiće je iskoristilo njih 69, a 59 su priznata kao važeća.

- Stalno pozivam ljude da se više angažiraju u društvenim aktivnostima, a na rad drugih političkih stranaka ne mogu utjecati. U mjestu nema baš prostora za visoku politiku, bavimo se našim lokalnim problemima, našim godišnjim proračunom od 219.000 kuna i "borbom" s gradskom upravom u njihovom rješavanju. Nešto nam "prođe", a nešto ne - kazao je Tandara.

Da je Stobreč mjesto bogate povijesti dokazuju i ostaci gradskog bedema grčkog Epetiona na sjevernom dijelu stobrečkog poluotoka koje su arheolozi pronašli 70-ih godina, a vjeruje se da su prestankom opasnosti od napada tim materijalom kasnije građene obližnje kuće. Jedna od najvažnijih povijesnih znamenitosti su ostaci starokršćanske bazilike iz 5. stoljeća. Crkvica adaptirana na mjestu porušene bazilike u povijesnim izvorima spominje se pod imenom rimskog mučenika Laurencija (Lovrenco, Lovre), a danas je poznatija pod nazivom Gospa od Karmela. Sami Grci su prepoznali posebnost prostora sadašnjeg Stobreča s jedinstvenom konfiguracijom terena.

- Naše mjesto bilo je prepoznato prije Dioklecijanove palače i kroz cijelu povijest se pokazuje da su oni koji su ovdje boravili držali do značaja i važnosti pomorske luke, kulturnog, a i vjerskog središta - pohvalio se na kraju predsjednik Mjesnog odbora i pozvao sve na čuvenu feštu Sv. Lovre 10. kolovoza.