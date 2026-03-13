KVARNER – SPLIT 104-99: Žuti upisali drugi ovotjedni poraz, konstrukcija koša pala na Wigginsa!

Košarkaši Kvarnera i Splita danas su od 18 sati odigrali utakmicu 23. kola SuperSport Premijer lige. Slavili su domaćini rezultatom 104:99, a koji su ujedno bili bolji u drugoj i trećoj četvrtini (23:20, 25:20), dok su prva i posljednja otišle na stranu gostiju (27:29, 29:30).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Wiggins s double-double učinkom od 16 poena, 10 skokova i 5 asistencija, a potom Myers sa 17 poena, 4 skoka i 5 asistencija; Jordano s 15 pogodaka, 2 skoka, 1 asistencijom i 3 ukradene lopte; Drežnjak s 13 poena i 7 skokova; Anticevich s 10 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Sikirić s 9 poena, 1 skokom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Kučić s 8 poena, 1 skokom i 4 asistencije; Dragić sa 7 poena, 2 skoka i 4 asistencije; Perasović s 4 poena i 3 skoka te Stephens i Svoboda.

Najzanimljiviji, ali i najstrašniji se trenutak utakmice zbio koncem druge četvrtine kada je Wiggins zakucao, a cijela je konstrukcija koša potom pala na njega. Utakmica se prekinuta na 20-ak minuta kako bi se koš popravio i odlučilo se hoće li se susret uopće nastaviti, što na koncu i je.

Marović: „Utakmica je bila dramatična do samog kraja“

Svoj je komentar na utakmicu dao trener Splita, Ante Marović: „Čestitam Kvarneru na zasluženoj pobjedi. Utakmica je bila dramatična do samog kraja, mi smo imali prilike koje nismo iskoristili. To nam može samo pomoći da u nadolazećim utakmicama te loše stvari koje smo radili popravimo i da iz toga izvučemo korist.“

Košarkaši Splita iduću će utakmicu odigrati 15. ožujka protiv Spartaka u gostima u sklopu 3. kola doigravanja za ostanak u AdmiralBet ABA ligi.