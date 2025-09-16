Kruži snimka djece s "oružjem", splitska policija ih pronašla i "razoružala"

Pomalo nevjerojatno, ali događaj dana u Splitu bila je dojava o muškarcu koji je navodno šetao gradom s Kalašnjikovim. Policija je dojave shvatila ozbiljno, no nakon višestrukog "češljanja" gradskih ulica, nije pronađena osoba koja bilo čime odgovara opisu iz dojave.

Još od prve audio poruke koja je vjerojatno završila baš u svakom mobitelu putem WhatsAppa, gradom su se množile sulude glasine o tome gdje je muškarac sve uočen. Nešto kasnije, u kasnim popodnevnim satima, društvenim mrežama su se proširila dva videa na kojima se vide djeca i još jedna osoba koja je odavala dojam punoljetnosti.

No, PU splitsko-dalmatinska brzo je ušla u trag akterima s ove snimke koja je nastala na Smokoviku 25. kolovoza ove godine.

Ispostavilo se da su na snimci redom djeca od 8 do 13 godina. Radilo se o plastičnim puškama, a djeca su "razoružana"

"Upravo u ulici Put Smokovika, dva vozila i četiri policajca uzeli dici robu i plastične puške. Dica od desetak godina se igrala i neko prijavio, uglavnom sramota", komentirao je čitatelj Dalmacije Danas.

Policiji se javio svjedok jutrošnjeg događaja

Iz splitske policije neslužbeno doznajemo da ih je, nakon medijskih napisa o događaju na Smokoviku, kontaktirala umirovljena vojna osoba koja je u utorak ujutro vidjela muškarca za kojeg vjeruje da se može dovesti u svezu s onim što je jedan splitski bračni par navodno uočio.

Prema njegovim riječima, muškarac je u ruci nosio pušku namijenjenu airsoftu.

Međutim, s obzirom na paniku i uznemirenost koja je nastala u Splitu, policija i dalje nastavlja s prikupljanjem informacija kako bi došla do identiteta te osobe. Kako doznajemo, planira se kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja eventualnih elemenata prekršaja.