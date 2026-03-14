KUSTIĆ O POLJUDU: "Rekonstrukcija je bacanje novca, Split i Hajduk zaslužuju novi stadion"

Rasprava o budućnosti Poljuda bila je jedna od tema Rotary Foruma na kojem su brojni stručnjaci iz različitih područja iznijeli svoja razmišljanja o sudbini splitskog stadiona. Među govornicima bio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

Kustić je naglasio kako stručni dio rasprave prepušta onima koji se tim pitanjem profesionalno bave, ali je iznio i vlastiti stav o tome kakva bi trebala biti budućnost Poljuda.

“Kad je u pitanju Poljud, dobro je da svatko kaže svoje mišljenje. Ljudi su različito vezani za njega i dobro je da iznesemo razmišljanja i dođemo do zaključka, prije svega u interesu Splita i Hajduka. Ja nikad nisam bio za rekonstrukcije. Kažu da se ona ni ne može raditi, to stručnjaci znaju. To je bacanje novca u rupu bez dna. Ja sam uvijek za novo s pravom strukturom”, rekao je Kustić.

Dodao je kako smatra da Split i Hajduk zaslužuju novi stadion koji će zadovoljiti suvremene standarde.

“Činjenica je da Hajduk i Split zaslužuju novi stadion. Napravit će se referendum, a građani trebaju odlučiti gdje će biti novi stadion. Sigurno je bolje i isplativije napraviti novi stadion sa svim potrebnim uvjetima. Kad vidimo našu infrastrukturu, svlačionice, sigurnost navijača, sigurno da nije dobro”, istaknuo je.

Prema njegovim riječima, mnogi stadioni diljem Europe danas zadovoljavaju visoke standarde natjecanja i sigurnosti, zbog čega je ulaganje u infrastrukturu nužno.

“Na Poljudu danas morate gledati pada li kiša ili ne, jeste li sigurni. Mislim da treba napraviti sve za izgradnju novog stadiona i da će to biti dobro za sve. Lokaciju trebaju odlučiti građani”, poručio je predsjednik HNS-a.

Kustić se tako jasno izjasnio protiv rekonstrukcije postojećeg stadiona te podržao izgradnju novog, uz naglasak da o njegovoj lokaciji konačnu odluku trebaju donijeti građani Splita.