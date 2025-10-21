Kupio vinjetu, ali dobio kaznu: Zbog pogreške mora platiti 380 eura, to se često događa

Tipkarska pogreška na vinjeti skupo je stajala odvjetnika iz Graza, čak 380 eura kazne zbog pogrešno upisane registarske oznake. Iako tvrdi da nije kriv, austrijska tvrtka Asfinag ne želi popustiti.

Odvjetnik Dietmar Strimitzer kupio je digitalnu dnevnu vinjetu na benzinskoj postaji za 9,30 eura. No, zaposlenica je prilikom unosa podataka pogriješila jedno slovo – umjesto slova N upisala je P. Zbog toga sustav nije prepoznao njegov automobil kao vozilo s važećom vinjetom.

Nekoliko dana kasnije Strimitzer je dobio poštu od Asfinaga, račun za cestarinu zbog vožnje bez valjane vinjete.

"Zapisao sam broj registarske pločice na papirić i dao ga prodavačici. Ponovila ga je naglas dok sam izlazio i rekla: 'Sve je u redu, aktivirano je.' Nisam imao razloga sumnjati", izjavio je odvjetnik za Kleine Zeitung.

Međutim, Asfinag je ostao nepopustljiv. Tvrtka je poručila da su kupci dužni provjeriti sve podatke na potvrdi i potpisati ih. Budući da je Strimitzer to učinio, njegov prigovor nije uvažen.

"Čak i da sam previdio grešku, ona se dogodila na benzinskoj postaji kod Asfinagova partnera", istaknuo je nezadovoljni odvjetnik.

Prema ÖAMTC-u (Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub), od uvođenja digitalne cestarine jednom ili dvaput mjesečno zaprimaju pritužbe zbog sličnih slučajeva kada putnici moraju platiti kaznu zbog banalne pogreške pri unosu registarske oznake, prenosi Dnevnik.

Asfinag, međutim, poručuje da pravila vrijede jednako za sve bilo da se radi o namjernom izbjegavanju plaćanja ili o običnoj pogrešci.