Kupili ste rabljeni automobil i niste obavili prijepis vozila? To je uvod u ozbiljne probleme

Nikad manje formalnosti i obijanja šaltera i institucija raznih kad je u pitanju kupnja rabljenog vozila. Ono što je za nekog stari automobil, za nekog drugog bi će njegov novi! Nikakvih problema tu više nema. Forma je više nego jednostavna. Obrazac iz Narodnih novina se u tren oka popuni i potpiše na dnu, ako već niste vični sami sastavljati ugovore, otisnuti obrazac izvrsno će poslužiti. Ne treba gubiti vrijeme ni kod javnog bilježnika. Dovoljan je potpis prodavatelja i kupca, ništa ovjeravati ne treba! Prijenos vozila obavlja se u stanici za tehničke preglede, ne treba obilaziti ni različite šaltere ni koje kakve institucije.

Jednostavno je

Doista jednostavno! Nema tu nekih pretjeranih obaveza. Novi vlasnik samo treba prebaciti automobil na sebe! Da, to je njegova obaveza! Novi vlasnik ima rok od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Zakon o sigurnosti promet na cestama utvrdio je da u slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, piše Revija HAK.

Odlično! No znate kakvi su ljudi kada imaju minimalno obaveza, gledaju i iznalaze načina da ih imaju još manje, odnosno da izbjegnu ili odgode svaku! Rok 15 dana, pa što ako ne registriram vozilo na svoje ime u tom roku, ako ga ne prenesem. Što mi se može dogoditi? Tko će mi naplatiti bilo kakvu kaznu zbog toga?

Kupoprodajni ugovor osim mene i prodavatelja ionako nitko vidio nije! Niti javni bilježnik, niti policija, niti itko treći. Kako policija može znati kad me zaustavi da sam automobil kupio prije više od petnaest dana kada to nije nigdje evidentirano? Imam vozačku, imam prometnu, imam policu obaveznog auto osiguranja u čemu je problem. U čemu uostalom uopće može biti problem, zašto ne čekati do redovnog tehničkog? Ljudska je potreba da se kroji svijet po svojoj mjeri, uključujući i rokove u kojima će se zakonske obveze u tom istom svijetu doista i ispuniti. Budimo realni, teško je negirati opću prisutnost principa po kojem što god je povezan s bilo kakvim troškom, plaćanjem, treba platiti u najkasnijem mogućem trenutku. To neki tumače svojevrsnim trijumfom osobne sklonosti da se krše obveze i to onih u pogledu kojih nema posljedica. Ili možda ima, pa se olako shvaća da neće nastupiti.

Što vam se može dogoditi?

Što vam se dakle, može dogoditi ukoliko u tom zakonskom roku od 15 dana ne prenesete vozilo na sebe? Kazna nije nepoznata. Propisana je u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, 90,00 eura. Međutim, može ona vrlo lako biti i veća i iznositi 260,00 eura, ako prodavatelj od kojeg ste kupili vozilo odluči uzeti stvar u svoje ruke. Pa ako vi već niste prenijeli vozilo na sebe, odluči šesnaesti dan, on kao prodavatelj koji je još uvijek u evidenciji MUP-a upisan kao vlasnik, ležerno ušetati u stanicu za tehnički pregled i podnijeti zahtjev da se ukine registracija vozila kojeg ste kupili! Zakon mu daje to pravo. Naime, ponovimo gradivo.

U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Dakle, vi od tog trenutka o kojem vas prodavatelj ne mora obavijestiti imate vozilo čija je registracija ukinuta! Imali ste rok od 15 dana, ništa po pitanju prijenosa vozila učinili niste, pa onda možete očekivati svašta! I kaznu jer upravljate vozilom čija je registracija ukinuta, a ni prometna vam baš nije valjana zar ne? Eto kako će policija saznati da vi niste izvršili svoju obvezu koja se tiče prijenosa vlasništva. Kako to izgleda kada se prodavatelj posluži svojom mogućnošću, a kupac izbjegava ili odugovlači sa ispunjenjem zakonske obveze?

Nepotreban trošak!

Nije teško zamislivo. Zaustavi vas policija, uobičajena rutinska provjera, provjera podataka iz prometne dozvole i informacija u njihovom sustavu koje vrište na nedozvoljeno! Za vaše pošteno kupljeno vozilo, stoji podatak da je ono odjavljeno određenog dana, doslovno: odjavljeno-ukidanje registracije, s komentarom: reg.pločica-potražna, prometna dozvola potražna i nema tu neke filozofije! Sve je jasno kao dan! Novčana kazna, no to nije sve, Vi imate i ukinutu registraciju. Bez registracije se ne može na cestu! Treba li Vam to? Nepotreban trošak! Je li lijenost ili zaborav u pitanju ili pristup lako ćemo, ima vremena, pa tako vrijeme prohujalo u trenu ili možda nedostatak financijskih sredstava kojima bi se mogli pokriti troškovi oko prijenosa vozila i svega što ide uz to. Posve nebitno! Onima koji odlučuju o kazni, sasvim je svejedno čime je vaše ne postupanje bilo motivirano. I ne, nemojte se ljutiti na prodavatelja jer se poslužio svojim pravom! Ne, nije vas bio dužan ni naknadno nazivati, ni moliti, ni podsjećati, sve u stilu: daj prenesi to na sebe, daj riješi da ja nemam problema ni pisanije, ni očitovanja a ni plaćanje tvog parkiranja nije mi ni zabavno ni inspirativno. Zašto bi vam bilo tko išta govorio, opominjao vas, molio preklinjao. Odšetao prodavatelj u stanicu za tehnički pregled i mirno, bez riječi učinio ono na što mu zakon daje pravo i riješio se jedne brige i to u potpunosti.