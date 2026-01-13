Kulturno-duhovni program u Splitu povodom Dana međunarodnog priznanja Hrvatske

Povodom obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u četvrtak 15. siječnja 2026. godine u Splitu će se održati prigodni kulturno-duhovni program u organizaciji Društva hrvatskih književnika – Ogranak Split i Ogranka Matice hrvatske u Splitu, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Program započinje u 18 sati svetom misom za Domovinu u crkvi Gospe od Zdravlja. Misa se održava kao znak zahvalnosti i molitve za hrvatski narod i državu te predstavlja duhovni uvod u obilježavanje jednog od ključnih datuma suvremene hrvatske povijesti.

Središnji dio programa održat će se u 19 sati u Hrvatskom domu Split, gdje će biti predstavljena antologija hrvatskog rodoljubnog pjeva pod nazivom „Od Jadra do Baške“. Riječ je o izdanju koje okuplja reprezentativne tekstove hrvatske domoljubne lirike i svjedoči o kontinuitetu nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnosti.

Antologiju će predstaviti njezin priređivač Ante Nadomir Tadić Šutra, urednik izdanja Mladen Vuković te izv. prof. dr. sc. Gordana Laco, predsjednica Društva hrvatskih književnika – Ogranak Split. Predstavljanje će biti popraćeno prigodnim umjetničkim programom.

Organizatori ističu kako se ovim događajem želi dostojno obilježiti Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske te naglasiti važnu ulogu književnosti, kulture i duhovnosti u očuvanju povijesne svijesti, slobode i zajedništva.

Program je otvoren za javnost.