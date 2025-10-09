KULTNA VEZA Trajekt Marko Polo prestaje ploviti na međunarodnoj liniji Split – Ancona

Jadrolinijin trajekt Marko Polo od 9. studenoga više neće ploviti na međunarodnoj liniji Split – Ancona, potvrđeno nam je iz najvećeg domaćeg brodara. Ova promjena dolazi kao dio sezonskog prilagođavanja plovidbenih planova, s naglaskom na osiguravanje kontinuiteta i kvalitete usluge na domaćim trajektnim linijama.

Prioritet domaćim linijama tijekom zimskog razdoblja

Kako su za Dalmaciju Danas pojasnili iz Jadrolinije, Marko Polo preuzima održavanje lokalnih državnih linija zbog početka remontnog razdoblja i potrebe za stabilnim prometom između otoka i kopna. Brod će, ovisno o potrebama, biti raspoređen na rute prema Visu, Starom Gradu na Hvaru i Veloj Luci na Korčuli.

Istovremeno, održavanje međunarodne linije Split – Ancona preuzet će trajekt Dalmacija, koji će preuzeti promet između dviju obala Jadrana tijekom zimskih mjeseci.

Iz Jadrolinije navode da su u tijeku pripreme redova plovidbe za komercijalne međunarodne linije u 2026. godini, a javnost će o njima biti pravovremeno obaviještena nakon službenog usvajanja i odobrenja. Nije precizirano kada bi Marko Polo mogao ponovno biti vraćen na međunarodnu liniju, no takva odluka bit će donesena nakon analize potreba i tehničkog stanja flote.

Tradicija broda Marko Polo

Trajekt Marko Polo, jedan od najpoznatijih brodova u floti Jadrolinije, izgrađen je 1973. godine u brodogradilištu Brodosplit. Ovaj legendarni brod desetljećima je povezivao hrvatsku obalu s Italijom, postavši simbol putovanja, pomorske tradicije i povezanosti Dalmacije s Apeninskim poluotokom. S kapacitetom od oko 1.000 putnika i više od 270 vozila, Marko Polo dugi je niz godina bio okosnica međunarodnih linija, osobito one između Splita i Ancone, koja ima dugu povijest i važnost za gospodarstvo i turizam.