Cijela BiH je na nogama: Frajer podrijetlom iz Sinja mogao bi biti odgovoran za najsretniji dan u povijesti

Danas bi mogao biti najluđi dan u novijoj sportskoj povijesti Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici igraju odlučujuću utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a u goste Zmajevima dolazi reprezentacija Italije koju predvodi Gennaro Gattuso.

Euforija kakva se ne pamti

Ukoliko reprezentacija BiH učini čudo i izbaci Italiju, bit će to najsretniji dan u povijesti BiH sporta. Maleni stadion u Bilinom polju u Zenici sutra će dočekati nekoliko tisuća domaćih i gostujućih navijača, a atmosfera u cijeloj BiH je nevjerojatna.

U Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH, vlada euforija kakva se ne pamti još od 2014. godine kada su Zmajevi prvi i posljednjih put izborili plasman na Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovaj susret ulazi nakon dramatične pobjede nad Walesom, koju su Zmajevi izborili boljim izvođenjem jedanaesteraca (5:3 ukupno). S druge strane, Italija je svoje mjesto u finalu osigurala uvjerljivom pobjedom 2:0 protiv Sjeverne Irske.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Reprezentacija.ba (@reprezentacija.ba)

Interes za utakmicu je ogroman – sve ulaznice su rasprodane, a u Zenici se očekuje pravi spektakl. Iako Talijani slove za favorite, dobro je poznato da se na Bilinom polju teško dolazi do pobjede. Vatrena atmosfera s tribina i velika motivacija domaćih mogli bi odigrati ključnu ulogu, a borba će, nema sumnje, trajati do posljednje minute.

U talijanskom taboru svjesni su težine zadatka, no dodatnu nervozu izazvala je i odluka o delegiranju sudaca. Pravdu će dijeliti francuski sudac Clément Turpin, jedan od najuglednijih europskih arbitara.

No, ta odluka u Italiji je probudila neugodna sjećanja. Upravo je Turpin bio glavni sudac u susretu Italije i Sjeverne Makedonije u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru – utakmici koja je za Azzurre završila šokantnim ispadanjem.

Sergej Barbarez - Srbin, Bosanac i Hrvat sinjskih korjena

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u najsretniji sportski dan ikad vodi Mostarac Sergej Barbarez, legendarni bosanskohercegovački nogometaš i trener.

Sergej Barbarez, rođen 1971. godine u Mostaru, jedno je od najprepoznatljivijih imena u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa, a danas i izbornik na kojeg su uprte oči cijele zemlje. Iako je karijeru započeo u Veležu, punu afirmaciju stekao je u Njemačkoj, gdje je nastupao za više klubova, a najveći trag ostavio u Hamburgu, s kojim je ostvario vrhunac karijere.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sergej Barbarez (@sergej.barbarez.official)

Posebno se pamti njegova sezona 2000./2001., kada je bio najbolji strijelac Bundeslige. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupao je od 1998. do 2006. godine, upisao 47 nastupa i postigao 17 pogodaka, a u završnici karijere nosio je i kapetansku traku. Za izbornika je imenovan 19. travnja 2024. godine, čime je započelo novo poglavlje njegove nogometne priče.

No, uz sportsku karijeru, Barbarezova priča ima i snažnu obiteljsku i regionalnu dimenziju. Barbarez je sam često isticao da pripada svim narodima Bosne i Hercegovine i sam sebe opisivao kao "Srbina, Bosanca i Hrvata".

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sergej Barbarez (@sergej.barbarez.official)

Njegova majka, rukometašica Zlata Košarić rođena je i odrasla u Ljubuškom, a tijekom rukometne karijere živjela je u Mostaru gdje je upoznala Sergejevog oca, Ljubu Barbareza.

Zanimljivoj obiteljskoj pozadini dodaje se i baka Ruža Tadinac iz Sinja, što znači da bosanskohercegovački izbornik ima i dalmatinske korjene.

Edin Džeko: "Ustanite na talijansku himnu"

Kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko uoči susreta s Italijom poslao je jasnu poruku navijačima u Zenici – želi dostojanstven doček gostiju.

Na konferenciji za medije objasnio je zašto bi publika trebala zapljeskati talijanskoj reprezentaciji.

“Italija je naša prijateljska zemlja i želio bih da, kada zasvira talijanska himna, svi ustanemo i aplaudiramo jer oni su prvi došli u našu zemlju 1996. godine i odigrali prijateljsku utakmicu s nama i mi smo im zahvalni zbog toga”, rekao je Džeko.

Upravo je Italija bila prva reprezentacija s kojom je Bosna i Hercegovina, nakon osamostaljenja, odigrala prijateljsku utakmicu. Susret iz 1996. godine završio je pobjedom Zmajeva 2:1, a strijelci su bili Hasan Salihamidžić i Elvir Bolić, dok je za Italiju pogodio Enrico Chiesa.

Taj susret imao je i šire značenje – smatra se jednim od ključnih trenutaka u integraciji Bosne i Hercegovine pod okrilje UEFA-e, nakon čega je reprezentaciji omogućeno sudjelovanje u kvalifikacijama.

Džeko ima i osobnu poveznicu s Italijom. Tijekom karijere proveo je osam i pol godina nastupajući za Romu, Inter i Fiorentinu, a tu zemlju često ističe kao svoju “drugu kuću”.

Mamić u elementu: "Je*at ćemo majku cijelom svijetu"

Na tribinama u Zenici bit će i Zdravko Mamić kojemu nije jasno kako je moguće da netko tko živi u BiH sutra neće navijati za Zmajeve.

Zdravko Mamić gostovao je u emisiji legendarnog sportskog novinara Sabahudina Bahe Topalbećirevića, gdje je govorio o predstojećoj utakmici i atmosferi koja prati reprezentaciju.

Mamić je potvrdio da će osobno biti na tribinama u Zenici.

"Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Bit ću u prvim redovima ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povest ću i unuke ponijet ćemo i šal", kazao je Mamić.

U nastavku se osvrnuo i na one koji ne podržavaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine u susretu s Italijom.

"Vrijeme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da ima ijedan čovjek koji ima dokument BiH i da se naslađuje da kaže ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovdje živimo, kojima se djeca školuju ovdje da navijamo za Bosnu i Hercegovinu", poručio je.

Na kraju je, u svom prepoznatljivom stilu, poslao i emotivnu poruku uoči utakmice.

"I cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo u utorak, da dignemo Bosnu na noge i da cijelom svijetu je*emo majku" zaključio je.